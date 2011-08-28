-Erdoğan'dan başsağlığı mesajı ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de teröristlerce yerleştirilen mayının patlatılması sonucu 3 askerin şehit olması ve 2 askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e bir başsağlığı mesajı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Hakkari'de teröristlerce yerleştirilen mayının patlatılması sonucu 3 askerin şehit olması ve 2 askerin yaralanması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'e bir başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini bildirdiği, yaralı askerler için acil şifalar dileğinde bulunduğu belirtildi.