Erdoğan'dan Başbuğ'a destek

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un dün yaptığı sert çıkışa destek verdi. Erdoğan da medyayı eleştirdi ve kimsenin TSK'nın moralini bozmaya hakkı olmadığını söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:





TSK’ya karşı kampanya yürütülmesinin hiç hesabı yapılmıyor mu?

Defalarca bunu yapmayın dedim. Adeta onlara destek veriyorsunuz, propagandasını yapıyorsunuz.

Kampanyalara hedef olacak birileri varsa o da terördür teröristtir. Terörle mücadele eden asker değildir. Teröre karşı hepimiz aynı safta olmalıyız. Bu bir seçim değil, insani ve hukuki bir zorunluluktur. Kimse terörü cesaretlendirme hakkına sahip değildir, olamaz.



