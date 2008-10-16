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Politika

Erdoğan'dan Başbuğ'a destek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı'nın dünkü açıklamalarına destek verirken medyayı eleştirdi.

16 Ekim 2008 03:00

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un dün yaptığı sert çıkışa destek verdi. Erdoğan da medyayı eleştirdi ve kimsenin TSK'nın moralini bozmaya hakkı olmadığını söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:


TSK’ya karşı kampanya yürütülmesinin hiç hesabı yapılmıyor mu?
Defalarca bunu yapmayın dedim. Adeta onlara destek veriyorsunuz, propagandasını yapıyorsunuz.
Kampanyalara hedef olacak birileri varsa o da terördür teröristtir. Terörle mücadele eden asker değildir. Teröre karşı hepimiz aynı safta olmalıyız. Bu bir seçim değil, insani ve hukuki bir zorunluluktur. Kimse terörü cesaretlendirme hakkına sahip değildir, olamaz.

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