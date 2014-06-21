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Politika

Erdoğan'dan Barzani'ye: Liderliğinize her zamankinden çok ihtiyaç var

Başbakan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 8. hükümeti kuran Başbakan Neçirvan Barzani'yi tebrik ettiği mesajında, 'Türkmen ve Kürt kardeşliği derinleşmektedir' ifadelerini kullandı

21 Haziran 2014 20:38

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani'ye gönderdiği kutlama mesajı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin resmi sitesinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan mesajında, "Yeni hükümetin, Irak halkı için huzur ve selamete vesile olmasını diliyorum. Nasıl ki daha önce bu görevi başarıyla yürüttüyseniz, bundan sonra da görevinizi layıkıyla yapacağınıza dair kuşkum yok. Kaydettiğiniz ekonomik kalkınma ve ilerlemenin artarak devam etmesini temenni ediyorum. İki taraflı ilişkilerimizin, yeni hükümet döneminde de gelişeceğini ve genişleyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, güvenlik alanında işbirliğini devam ettireceğini ve verdiği sözlerden geri adım atmayacağını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Irak'ın içinden geçtiği bu hassas dönemde, uyumlu ve başarılı liderliğinize her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Özellikle de Irak halkının yaşadığı sorunların aşılması ve selamete kavuşması için iki taraflı işbirliğine ve yardımlaşmaya çok ihtiyacımız var. Irak'taki güvenliği sağlamak için atılacak adımlar desteklenmelidir. Musul'dan kaçan onbinlerce sivil halkın barınabilmesi ve mağdur olmaması için sarf ettiğiniz çabayı ve verdiğiniz mücadeleyi takdir ediyoruz. Telafer'den kaçan sığınmacıların, kalacakları yer temininde gösterdiğiniz ilgi değerlidir. Telafer'den kaçanların çoğu Türkmen kardeşlerimizdir. Sıkıntının geçici olacağına inanıyorum. Bu ağır şartları yaşadığımız günler uzun sürmeyecektir. Şüphesiz ki bu tür dönemlerde atılan değerli adımlar, Türkmen ve Kürt kardeşliğini daha da derinleştirmektedir. Yeni hükümet döneminde, sizin liderliğinizde Türkmenlerin haklarının korunacağına eminim."

Başbakan Erdoğan, mesajını, "değerli kardeşim" dediği IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye gönderdiği selamla bitirdi.

 

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