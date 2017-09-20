Erdoğan'dan Barzani'ye: Elindekini de kaybedersin...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York’taki 72. BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Suriye, Kuzey Irak referandumu ve Myanmar’daki gelişmelere değindi. Erdoğan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsızlık ısrarının yeni çatışmaların fitilini ateşleyeceği uyarısında bulunarak "Türkiye’nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni elindeki imkânlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni çatışmaların fitilini ateşlemek yerine, hep birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, istikrarı tesis için çalışmalıyız" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

Yardımlar cebimize girmiyor

Suriye krizinin başlamasıyla ülkemize gelen sığınmacılar ve Avrupa’ya yönelen mültecilerin önüne geçmek için her türlü önlemi alıyoruz. Suriye sığınmacılar için gelen yardımların hiçbiri bizim cebimize girmiyor. 3.2 milyon sığınmacının tüm yükünü Türkiye’nin omuzlarına yıkan ülkeleri Türkiye’ye destek vermeye çağırıyorum.

PYD insanlık suçu işliyor

Türkiye, Suriye ve Irak’taki istikrarsızlıktan beslenen DAEŞ ve PKK ile mücadele vermektedir. Ayrıca FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz devam ediyor. Fırat Kalkanı’nda 3 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlerden temizlediğimiz bölgelere 100 bine yakın Suriyeli sivil yerleşmiştir. DEAŞ’a karşı mücadele verdiğini söyleyen grupların böyle bir gündemi yoktur. PYD/YPG’nin Suriye’de ele geçirdiği bölgelerde demografik yapıyı değiştirme, halkın mallarına el koyma, kendisine karşı çıkanları öldürme veya sürgün etme yönündeki çabaları insanlık suçudur. DEAŞ’la mücadele meşru bir zeminde yürütülmediği takdirde, dünyanın yeni DEAŞ’ların tehdidi altına girmesi kaçınılmazdır.

Elindenkinden olursun

Irak’ın da toprak bütünlüğü temelinde varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek inşa etme ideallerini hayata geçirmeye ihtiyacı vardır. Bağımsızlık talepleri gibi, bölgede yeni krizler, yeni çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor. Buradan, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni bu doğrultuda başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Türkiye’nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni elindeki imkânlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni çatışmaların fitilini ateşlemek yerine, hep birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği, istikrarı tesis için çalışmalıyız.

Arakan'daki etnik temizlik

Tüm bu küresel ve bölgesel sorunlarla mücadele ederken Myanmar’dan aldığımız haberler büyük endişe veriyor. Adeta bir etnik temizlik yapılmaktadır. Zaten zor şartlarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar yerlerinden edilmiştir. Uluslararası toplum yine iyi bir sınav verememiştir. Eğer Arakanlı Müslümanlara yapılan bu şiddete son verilemezse uluslararası toplumun yüzünde başka bir leke daha olacaktır. Myanmar’da yardım faaliyeti gösteren sadece Türkiye’dir. İlgili ülkelerin gereken imkânları sağlaması durumunda yardımlarımızı daha da artıracağız.

Gözyaşlarımız aynıdır

Dünya 5’ten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması çağrımızı yeniliyoruz.. Artık 2. Dünya Savaşı sonrasındaki dünya yoktur. Artık 5 ülkenin idare ettiği dünya yoktur. Yüzümüz veya gözümüzün rengi ne olursa olsun gözyaşlarımız aynıdır.

'Biz silah alamazken siz teröristlere veriyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalına verdiği röportajda Trump yönetiminin, korumalarına silah satışına olanak tanıyan teklifi geri çekmesiyle ilgili “Teröristlere karşı ABD ile birlikte mücadele etmeliyiz. Biz bu silahları ABD’den alamazken, neden silahları teröristlere veriyorsunuz? Bu, ABD’deki dostlarımıza sorduğumuz bir soru. Ve bu sorular yanıtlanmadığında ABD’nin stratejik ortakları olarak bizler kendimizi üzgün hissediyoruz” dedi.