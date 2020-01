Erdoğan'dan Barzani'ye: Bağımsız Kürdistan için acele etmeyin

Irak'ta "Bağımsız Kürdistan" için referandum hazırlığı yapan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, destek için Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Barzani'nin referanduma destek talebi için Ankara'nın bir süre daha bekleyeceği, Irak'ın bütünlüğünü savunacağı ancak olası bağımsızlık ilanına da hazır olacağı öğrenildi.

Barzani ile yapılan görüşmelerde, Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık beklentisi, ülkedeki siyasi süreç, Kuzey Irak ve Kerkük petrolleri, IŞİD'in elindeki konsolosluk çalışanları ile çözüm sürecinin ele alındığı öğrenildi. Barzani'ye, "Irak'ta etnik ve mezhep kavgasına neden olacak olaylardan kaçınılması gerekir. Ülkenin bütünlüğünü koruyacak siyasi dengelere destek verin" mesajı iletildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, iç savaşa sürüklenen Irak'ta bağımsızlık söylemini yüksek sesle dile getiren Barzani, referanduma gitmek için Ankara'nın fikrini almaya geldi. Önümüzdeki 10 gün içinde referandum takvimi açıklamayı planlayan Barzani, Ankara'dan siyasi süreç için destek isterken, Ankara'nın 'Irak'ta tablo hala çok flu, ülkede etnik ve mezhep kavgasına neden olabilecek olaylardan kaçınılması gerekir' mesajının yanında, Bağdat'ta ülkenin bütünlüğünü koruyabilecek yeni siyasi dengelere destek verilmesi yönünde telkinde bulundu. Ankara'nın bir süre daha bekleyeceği, Irak'ın bütünlüğünü savunacağı ancak olası bağımsızlık ilanına da hazır olacağı öğrenildi. Barzani, kendilerinin bir taraf olmadığını ancak çatışmanın bölgelerine sıçramasına izin vermeyeceklerini Ankara'ya iletti.

'Birleştirici rol üstlenin'

Barzani'nin bu konuda bugüne kadar ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yaptıklarını ancak Maliki'nin başta Kürtler olmak üzere her kesimin elindeki tüm çareleri tükettiğini ve Kürtlerin birleştirici rolünü görmezden gelerek kendilerini ve yönetimini doğrudan hedef aldığını ilettiği belirtildi. Görüşmelerde, referandumun kendileri için kaçınılmaz bir tercih olduğunu aktaran Barzani'ye, Irak'taki siyasi süreçte Kürtlerin ve diğer kesimlerin birleştirici rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptığı öğrenildi. Barzani, Irak Başbakanı Maliki'nin her geçen gün diktatörleştiğini Maliki'ye destek vermek istemediklerini iletti. Ankara, IŞİD baskınları sonrası ortaya çıkan defacto durumdan rahatsızlığını iletti.

Musul öncesi ve sonrası

Barzani'nin görüşmelerde, Irak'taki siyasi sürecin artık Musul'dan önce ve sonrası şeklinde okunması gerektiğini aktardığı, Irak'ta 2013'ün koşullarına dönüşün mümkün olmayacağını ve ne Sünnilerin ne de Kürtlerin baskılara boyun eğmeyeceğini belirttiği kaydedildi. Musul'un IŞİD'in kontrolüne geçmesi ile birlikte Maliki yönetiminin bölgesel dengeleri altüst edecek bir takım girişimlere kalkıştığını ileten Barzani, Maliki'nin bu tavrının krizi her geçen gün daha da derinleştirdiğini ilettiği öğrenildi.

Barzani'nin Erdoğan ile görüşmesi 1,5 saat, Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesi ise 1 saat sürdü. Barzani'ye ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizeyi ve Maliye Bakanı Rebaz Mihemed eşlik etti.

Çözüme tam destek

Geçen hafta çözüm sürecini yasal zemine oturtan 6 maddelik yasanın Meclis'te onaylanmasının ardından sürece tam destek vereceklerini açıklayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin, sürecin psikolojik olarak da rahatladığını üstüne düşen her türlü desteğe hazır olduğunu bir kez daha ilettiği kaydedildi. Diğer taraftan çözüm sürecinde atılacak yeni adımlar silsilesinde Mahmur, dağdan inişler ve Kuzey Irak'taki eski PKK'lıların durumunun da değerlendirildiği öğrenilirken, Barzani'nin de bu konuda bir çalışma taslağı için kolları sıvadığı belirtiliyor.

Petrolde alternatif hatlara hazırlık var

Sene başından bu yana Yumurtalık-Ceyhan hattına Kuzey Irak petrollerini pompalayan bölgesel yönetim, görüşmede 12 Haziran tarihinden itibaren kontrol altında tuttuğu Kerkük petrollerini de konuştu. Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u kontrol altında tutan IŞİD'in oluşturduğu güvenlik kaygıları nedeniyle Kürtler Kerkük petrolleri için kendi inşaa ettikleri boru hattına pompalamak üzere yeni bir servis hattını inşaat etmeye başladılar. Zira en geç 3 hafta içinde Kerkük petrollerini Kürt boru hatları üzerinden Ceyhan'a yollamaya hazırlanan Erbil, bu konuda Ankara'nın onayını bekliyor. Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan konsolosluk çalışanlarımızın durumuna ilişkin Kürt istihbaratının elindeki bilgileri de aktaran Barzani, kendilerinin de Musul'daki 7 Arap aşireti üzerinden sürdürdükleri görüşme trafiğine dair bilgileri de aktardı.