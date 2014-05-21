Erdoğan, Bakan Çelik'e 'hastalığını niye ilk gün açıklamadın' mı dedi?

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında Soma’da bir hafta geçiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısına teşekkür edip Soma’ya geç giden Bakan Faruk Çelik’in ismini anmaması siyasi kulislerde hareketlenmeye neden oldu. Başbakan'ın grup toplantısından sonra Meclis’teki makamında yaptığı Soma toplantısına katılan Çelik’e “Niye hasta olduğunu ilk gün açıklamadın? Yanlış anlaşıldı” diye tepki gösterdiği iddia edildi.

İstifa tartışması

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Soma toplantısı sürerken Meclis kulislerinde Çelik’in Başbakanın tavrından rahatsız olduğu ve istifa edeceği iddiaları yayıldı.

Genel Kurul’daki Soma araştırma önergesi görüşmelerine katılan Çelik’in yakın çevresine, “İstifayı falan düşünmüyorum, bunu nereden çıkardınız” dediği öğrenildi.

Partinin grup yöneticileri de “Başbakan ile bakan arasında bir sorun yok. Biraz önce birlikte toplantıdaydılar. Faruk Çelik, işçi hakları konusunda çok önemli çalışmalar yapan bir bakanımız. Başbakan da bunu biliyor” değerlendirmesi yaptılar.