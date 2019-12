Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Sen bozkurtlarla dolaşıyorsun ben insanlarla

T24

İşte Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmadan satır başları:Seçimlerin ilk mitingini, ilk kucaklaşmasını Bayburt’ta başlatıyoruz. Güçlü bir sesle haykırıyoruz: Türkiye hazır hedef 2023.Bayburt’tan seslenmemizin bir nedeni var. Bayburt Dede Korkut’ların, Bayburtlu zihnilerin, dede paşaların şehri. Bayburt işte şuracıkta yanı başımızda yatan şehit osman’ın şehri. Bayburt kop dağı kadar yiğit, aslan dağı kadar güzel bir şehir.Bizim bir tek gayemiz var. O da sizin sevginize mazhar olabilmek. Allah sizden razı olsun desin o bize yeter. Şu kaleardı, tuzcuzade, Veysel, su çıkan, Allah sizden razı olsun desin bu bize yeter. Bayburtlu kardeşim, Bayburtlu annem, anan gurban sen gurban desin bu bize ziyadesiyle yeter.Buradan bir şeyi söylemek zorundayım. Göreve başladığımızda Türkiye dünyanın 26. ekonomisiydi. Şimdi 17. büyük ekonomisi oldu.Ah benim kardeşlerim. Bakınız şimdi 8,5 yıl önce biz görevi aldık. Kimden aldık? MHP’den aldık. DSP ANAP bunlardan aldık. Şimdi MHP konuşuyor. 2023 benim diyor. Yahu millet 5 sana görev verdi. Bunlar ne yaptı? 3,5 yılda bırakıp kaçtı.Bugün bir meydan okuması yapmış. Taksim’e 10 bin gençle gelecekmişsin, eee? Bin bozkurtla Kasımpaşa’ya kadar kovalarım.Allah Allah? Sayın Bahçeli sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum ve ben demokratik mücadeleyi demokrasi alanında veriyorum. Ha benim kalkıp da gençleri illegal örgütlerin yürütmesi karşısında, gerekirse biz de Taksim’de 5 bin 10 bin genç yürütürüz diyorsak, bunun sebebi illegal örgütlere karşıdır.Bizim gençliğimizin bugüne kadar illegal hiçbir eylem olmamıştır. Ama senin geçmişinde bunlar var. Onun için sizin ağzınızdan ben daha fazla cevap vermeyeceğim. Bu noktada sizi daha fazla muhatap almıyorum sayın Bahçeli. Senin böyle kovalamaca oynayacak bozkurtların varsa, sen o alanlarda kovalamacaya devam et. Biz de okullar fabrikalar inşa etmeye devam edeceğiz79 senede Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de yapılan duble yol neydi. 6100 km. Biz 8.5 yılda 13 bin km duble yol yaptıkHızlı trende bu dönem yapıldı. Ustalık dönemimizin Bayburt'ta yansıması farklı olacak. Biz kompleks içinde olmayız olamayızGazze'ye Bingazi'ye sırtımızı dönersek mahçup oluruz. Bunlar bugüne kadar bu ülkede ne ektiler, ne diktilerBunlar gücünü nerden alıyorlar. Çeteden alıyorlar, mafya örgütlerden alıyorlarBunlar dışardan gösterecek milletvekili adayı bulmadılar. Silivri'ye gittiler oradan aday buldular. Ne işiniz vardı Silivri'de? Çeşitli olaylardan yargılananları kurtarmak için böyle bir oyunun içine girmeye ne gerek vardı? Bir kaset operasyonuyla başa gelip çetelerle bedel ödeyenler var. Dedi ki nerede bu Ergenekon ben gidip üye olmak istiyorum. Şimdi gidip Ergenekon'un irtibat bürosunu kurdu. Karanlık örgütlere umut ışığı olacaklar herhalde. Bunlar hesabı giderler çetelere verirler.Faturayı çetelere öderlerSon günlerde yine bayat bir oyun ortaya çıktı. Türkiye bu oyunu çok iyi görsün. Ak Parti'yi kurduğumuzdan bu yana kardeşliğimizi pekiştirmenin gayreti içinde olduk. Projemizin adı "Milli birlik" projesi. MHP bundan neden rahatsız oluyorsunuz. Biz Müslümanız bundan neden rahatsız oluyorsun. Ama bunun kitabında kardeşlik yokBakıyorsun oradan, bozkurtlarla beni kovalayacakmış. Ben meydandayım, hodri meydan... Ben her zaman siyaset meydanındayım. Bu şekilde afra, tafrayla yürümez. MHP'ye gönül vermiş yurttaşlarım kimin peşinde olduğunuzu görün. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldikMeselenin çözümüne yönelik amaçları yok bunların. Çözüm isteyen biz olduk. ''74 milyonunun tamamı bizim kardeşimizdir'' dedik.MHP Genel Başkanı gitti İşçi Partisiyle, Ergenekon'la, CHP'ye beraber saf tuttu. MHP anayasa değişikliğine karşı çıktı 'hayır' dedi. Şimdi de sol örgütlerle aynı hizaya geliyor.Biz gençlerimizi şiddet için yürütmeyiz, bizim işimiz kalemdir, kitapdır. Bizim dünyamız budur. Haklarımızı almanın yollarını iyi biliriz. MHP Genel Başkanı çok istiyorsa gitsin Taksim'de birileriyle kol kola yürüsün. Muhalefetin tek yaptığı kışkırtmadır, tahriktir. Gençlerimiz bu oyuna gelmeyeceklerdir.Polisimiz yaralanırken MHP, CHP, BDP ellerini ovuşturduBenim de milletvekilliği noktasında önümü kestiler. ''Seçime giremez'' dediler. O günlerde onların yanında olan medya başlık attı. "Erdoğan muhtar bile olamaz" dedilerSizinle yürüyeceğiz. BDP her zaman mahrumiyet üzerinden kendisine çıkar sağlamanın peşine düşmüştür.