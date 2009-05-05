Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Derviş'i unutma

Tempo24

Bahçeli: Milli egemenliğe aykırı

Ekonomide disiplinden taviz yok

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun Meclis dışından Dışişleri Bakanlığına getirilmesi ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerini yanıtladı. Erdoğan "Kendileri battı; batarken dışarıdan Kemal Derviş'i bakan olarak getirdi. Siz yapınca oluyor da biz yapınca niye olmuyor? 'Ehliyeti ve liyakatı iyi de dışarıdan olması egemenlik ilkesiyle bağdaşmıyor' ne demek? Burada önemli olan milletimin menfaatidir" dedi.Küresel ekonomik krizi Türkiye'nin en az zararla atlatacağını da yineleyen Erdoğan, bu konuda da şunları söyledi:"Türkiye eskiden 2-3 yılda bir kriz yaşardı. Yıllarca Türkiye'nin iki yılda bir krizle boğuştuğuna şahit olduk. Bu krizlerde millet ağır bedeller ödedi. En küçük siyasi tartışmalar krize dönüştü. Eskiden krizler iyi yönetilmiyordu. İstikrarı bozmaya yönelik ciddi tartışmalar yaşandı. Biz 7 yıldır yaşadığımız sıkıntılara rağmen disiplinden asla taviz vermedik. Ekonominin dengelerini sağlam tuttuk. Dengeleri gözettik. Türkiye küresel krizi de bu kararlı tutumla karşıladı.Birçok AB ülkesinden daha iyi bir performans sergiledik. Tek bir bankamız iflas etmedi. Zorda olan bir banka yok. AB üyesi olmadan ekonomik kriterleri yakaladık.Bizde maalesef felaket tellalları var. Hep kriz beklediler. Şimdi krizden menfaat devşirme yoluna girdiler.Krugman'ın 'Türkiye iflas listesinde' sözleri doğru çıkmadı. Geçen hafta da benzer bir şey yaşadık. MB Para Politikası raporundan bir cümleyi cımbızla aldılar. Türkiye çift hanede rakamlarda küçülecek, dediler. Bu ülkeye yazık değil mi? Günah değil mi? AK Parti kaybedecek diye Türkiye'ye kaybettirmek doğru mu?"