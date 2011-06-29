Erdoğan'dan Bağımsızlar'a rest!

T24 - Yemin töreninden bir gün önce Başbakan'ı arayarak görüşme talep eden Bağımsızlar'a ret cevabı geldi.

BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekilleri Meclis’i boykot kararından vazgeçmek için son ana kadar Başbakan Erdoğan’dan bir uzlaşı ışığı bekledi. Edinilen bilgilere göre AKP ile ilişki kurması ve bir uzlaşı sağlanması için Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi görevlendirildi.



"Önce Meclis'e gelsinler, sonra..."

Canlı yayında bir açıklama yapan Şerafettin Elçi, bunun üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’i aradığını anlattı. . Yemin töreninden bir gün önce Çelik ile telefonla konuştuğunu belirten Elçi, kendisine Başbakan Erdoğan ile görüşme talebini ilettiğini belirtti. Hüseyin Çelik'in de, talebi Erdoğan’a ilettiğini ancak Erdoğan'ın “Önce Meclis’e gelsinler, sonra görüşürüm. Meclis’e gelmeden kimseyle görüşmem” cevabını verdiğini söyledi.