Erdoğan'dan Babacan'a karşılıksız çek tepkisi: Bana Hamamönü'nden haber ver

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afyon kampında milletvekillerinden gelen eleştirileri yanıtlarken karşılıksız çeklerin oranının yüzde 3’e düştüğünü ifade eden Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a, “Bana Merkez Bankası’ndan değil, Hamamönü’nden haber ver” dediği öğrenildi.

AKP’nin Afyon kampının 2. gününde kabine üyeleri Erdoğan’ın moderatörlüğünde milletvekilleri, kurucular, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinden oluşan katılımcıların soru ve eleştirilerini yanıtladı.



Hapis kalktı değeri düştü



Katılımcılar Köşk seçimleri ve adaylık tartışmalarına odaklandığı için geçmiş kampların aksine kabine üyeleri bu kez çok fazla terlemedi. Edinilen bilgiye göre toplantıda en renkli tartışma karşılıksız çek suçunda hapis cezasının kaldırılması sonrası yaşanan sıkıntılara ilişkin yapılan konuşmaların ardından oldu. Bazı katılımcılar karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasının ardından çekin ticarette nadir kullanılan ve değersiz bir kağıt haline geldiğini belirterek, “karşılıksız çekin müeyyidesi olmalı” talebini dile getirdi.



Karşılıksız çek geriledi



Şebnem Hoşgör'ün Vatan'daki haberine göre, eleştirilere yanıt veren Babacan ise, hapis cezasının kaldırılmasına karşın Türkiye’de karşılıksız çek oranının giderek gerilediğini ve son oranının yüzde 3 olduğunu belirtti.

Babacan’ın ardından söz alan Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, “Oran yüzde 3’e düşmüş olabilir çünkü Türkiye’de çek kullanımının oranı, çekle ticaret oranı yüzde 10’lara gerilemiş durumda. Esnaf çek almıyor, alıp da ödemesi olmayan bankaya yazdırmıyor” dedi.



Ve Hamamönü çıkışı



Seçim bölgesinde esnafın yaşadığı bazı sıkıntıları örnek olarak aktarınca Başbakan Erdoğan, Babacan ve ilgili diğer bakanlarına, “Verilen örnekler önemli. Bu konuyu bir inceleyin” talimatı verdi.

Erdoğan’ın bu sırada yine rakamlar vererek çek konusunda sıkıntı olmadığını ifade etmeye çalışan Babacan’a, “Bana Merkez Bankası verilerini getirme. Merkez Bankası’ndan değil, esnafın içinden Hamamönü’nden haber ver” dediği öğrenildi.