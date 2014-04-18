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Politika

Erdoğan'dan AYM'ye bireysel başvuru

Başbakan Erdoğan, sosyal medyada hakarete ilişkin yargı kararlarının uygulanmadığı gerekçesi ile AYM'ye bireysel başvuruda bulundu

18 Nisan 2014 22:42

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya organlarında kendisi ve ailesine karşı yapılan temel insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik verilen mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. 

Bireysel başvurunun dilekçesinde,"yasa dışı dinlemeye maruz bırakılarak özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği" savunuldu.  Dilekçede "yargı kararlarına olan güveninin ağır şekilde zedelenmesinden kaynaklanan manevi zararlar gözetilerek" 50 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.

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