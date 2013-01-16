Erdoğan'dan Aygün'e: Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan teşkilata mahalli seçimler için hazırlık mesajları vardı. Erdoğan il başkanlarına yönelik konuşmasında muhalefet liderlerini de eleştirdi. Erdoğan, Paris'te Sakine Cansız'ın ailesine başsağlığına giden CHP Milletvekili Hüseyin Aygün için ise tencere-kapak benzetmesi yaptı

İşte Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar:

Parti teşkilatları olarak mahalli seçimlerde bizim için çok önemli. 2013’le birlikte seçim heyecanını daha canlı hissediyoruz. Her an sandıkta hesaba çekilecekmişiz gibi bir parti olarak çalışmalarımızı yürüttük yürütüyoruz.

Muhalefet 10 yıl boyunca yaptığı gibi önümüzdeki seçimde de siyaset üzerinden yarışa girmeyecek giremeyecektir. Yine hakaret edecektir, seçim yarışına giremeyeceklerdir.

Bahçeli'nin pası

Dün MHP genel başkanı bilinçsizce öyle bir pas attı ki bunu taça atmak mümkün değil. Onun çirkin uslubuyla cevap vermem mümkün değil. Başbakan öyle oy aldı, böyle oy aldı dedi. Muhteşem matematik çözümlemesinden dolayı Sayın Bahçeli’y AK Partiyle ilgili öngörüsünden dolayı tebrik ediyorum. Demek ki sorun sizde. Millet bizim yanımızda. CHP yıllardır milleti anlamıyor, iletişim kuramıyor. MHP’de CHP ile aynı safha girmiştir.

Operasyonlar sürecek

Bu süreç bir samimiyet sınavıdır. Kimin barıştan yana olduğunu gösterecek bir süreçtir. Bu süreçte her türlü sözlü ve fiili sataşmalara karşı soğukkanlı olacağız. Terör örgütü silahlarını bırakıncaya kadar güvenlik güçlerimiz operasyonlarına devam edecek. Yarın ve cuma günü Diyarbakır ve Tunceli'de cenazelerde olaylar karşı güvenlik güçlerimiz görevleri başında olacak.

TKPML, TİKKO ve PKK üyesi olan gazeteci

Kof bir kabadayılık da CHP’li milletvekili yaptı. Merak ediyorum bu CHP Atatürk'ün partisi değil mi? CHP Genel Başkanı'nın gizli ajandası var, o ajandayı asla açamaz. CHP Genel Başkanı şu an Çin'de.

Kendisi o koltuğa oturduğu andan itibaren Türkiye'yi gazetecileri hapse atanlar olarak lanse etti ve ediyor. Nereye gittiyse Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci var dedi. Şimdi kendi Çin'de.

Sadece mahkumlar, o malum milletvekiline tepki gösteren CHP milletvekillerinin genel başkanlarının neyi savunduğunu görmelerini istiyorum ve CHP'ye gönül veren vatandaşlarımın da neyin, kimin peşinden gittiklerini bilmesini istiyorum. H.D. isimli şahıs güya gazeteci. Mahkum olduğu suçlar ne biliyor musunuz- MLKP terör örgütüne üye olmak, kaldığı hücre evinde değişik çapta ateşli silahlar bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, Kadıköy'de marinaya patlayıcı koymak, silahlı banka soygunu. Suçlar bunlar, bu gazeteci. Böyle gazeteci olur mu- Bir başka şahıs; M.G, mahkum olduğu suçlar; DHKP-C üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, bir polis memurunu, bir bekçiyi katletmek, şehit etmek, polise silahlı saldırı, polislerle silahlı çatışmaya girmek, yaralamak ve öldürmek, işte size bir gazeteci daha arkadaşlar böyle gazeteci olur mu- Bunlar CHP Genel Başkanı ve yanındakilere göre gazeteci ve o örgüte göre de gazeteci. E.S, mahkum olduğu suçlar; TKPML, TİKKO ve PKK örgüt üyesi olmak, emniyet müdürlüğü ekiplerine silahlı saldırı, silahla yaralamak, örgüt adına haraç toplamak. İşte bunlar CHP Genel Başkanının gazetecileri, yanındakilerinin sunduğu gazeteciler, bu örgütün ifade ettiği gazeteciler. Herhalde benim buradaki gazeteci kardeşlerim de böyle gazetecileri tanımamışlardır, tanımazlar, bilmezler.

Türkiye'de gazeteciler hapiste dedirten Kılıçdaroğlu bu gazetecilere sahip çıkıyor. Durumu kendisine defalarca izah ettik. Üzüm üzüme bakarak kararırmış.

Aygün'e eleştiri

Çıkmış teröristin evine taziyeye giden o milletvekiline ayar vermeye çalışıyor. Hiç kusura bakmasın, üzüm üzüme baka baka kararır. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş