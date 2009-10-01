Erdoğan'dan 'ayakkabılı saldırı'ya eleştiri

IMF toplantısındaki ayakkabılı protestoya hükümetten de yorum geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan "Türk misafirperverliğine yakışmamıştır" dedi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ise bu tür olayların dünyanın heryerinde olabildiğine dikkat çekti.

Türkiye uzun zamandan beri ilk kez bu kadar büyük bir toplantıya ev sahipliği yaptı ama toplantıların ana konusundan çok bu görüntüler konuşuldu.

IMF Başkanı'na atılan ayakkabı hükümetin de tepkisini çekti.

IMF Başkanı olayı gülümseyerek karşılayıp şikayetçi bile olmadı ama Başbakan Erdoğan "Türk misafirperverliğine yakışmıyor" dedi.

Erdoğan, "Protesto demeyin. Ben bunu protesto olarak kabul etmiyorum, bu bir saldırıdır" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, "Protesto başka bir şey. Bakın biz şu anda çalışmalarımızı yaparken, orada protesto yapabilecekleri alanlar hazırladık. O bölgenin dışında 13 tane alan hazırladık, gelsin orada istediği gibi protestosunu yapsın, pankartını açsın, elinde kartonlarla ne yapacaksa yapsın. Ama kalkıp da Irak'a, orada olanlara özenerek, kalkıp oradan ayakkabı fırlatmayı ben Türkiye'nin misafirperverliğine bir saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir şeyi de kabullenmiyorum. Bu, bir demokratik tavır değildir" ifadesini kullandı.

Erdoğan eylemin kurumsal olduğunun altını çizdi, "IMF ile ilişkileri zedeler mi?" sorusunu ise "alakası yok" şeklinde cevapladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün dünyanın heryerinde benzer olaylar yaşandığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise "sınırı aşan bir durum ama Türkiye açık, demokratik bir toplum. Böyle olaylar olabilir" dedi.

Selçuk Özbek salona gazeteci kimliğiyle girmişti ama yine de güvenliğin sağlanması konusunda soru işaretleri doğdu.

Bakan Atalay toplantıların devamında güvenlik konusunda garanti verdi.