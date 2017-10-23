Erdoğan'dan Avusturya'ya 'köpekli arama' tepkisi: Böyle bir rezalet olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Viyana'da havalimanında Türk yolculara ''köpekle arama'' yapan Avusturya'ya tepki göstererek, ''Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana" dedi.

"Türkiye Avrupa'ya muhtaç değildir" diyen Erdoğan, "Avrupa'nın sorunlarına reçete Türkiye'nin tam üyeliğidir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda konuştu.

Erdoğan, ''Aliya sadece bir siyasetçi bir düşünür değildir merhum Aliya bunların tamamıdır. O, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir liderdir'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Buradan başta Aliya'nın ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Boşnak kardeşlerime bir kez daha başsağlığı diliyorum. Aliya sadece bir siyasetçi bir düşünür değildir merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi fazlasıdır. O sırf Müslüman olduğu Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrinin ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. O milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir liderdir.



Her canlı fanidir vakti saati gelince muhakkak ölümü tadar ve tadacağız. Kalmak yok gidiyoruz. Hepimiz yolcuyuz. Ancak bu dünyadan göçse bile insan eserleriyle yaşar. Aradan asırlar geçmesine rağmen bugün halen yolumuzu aydınlatan kitaplar var.

Benim için Aliya İzzetbegoviç'in en büyük eseri Bosna en önemli mirası da asaletidir. Aliya Müslüman olmanın kalmanın Müslümanca yaşamanın mücadelesini vermiştir. Batı karşısında eğilmektense ölmeyi tercih edecek kadar asildir. Aliya'nın Batı karşısında bu kadar cesur olmasının sebebi yaşadıklarıdır. Yıkım savaş dahil belki de görülebilecek bütün acıları 78 yıllık ömrüne sığdırmış birisidir.

Tüm dünyanın gözü önünde tam 3,5 yıl boyunca yüz binlerce vatandaşı vahşice katledilir. Srebrenitsa aslında bunlardan bir tanesi. Son seçimlerde Hollanda'nın o yamyamlarıyla bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Trabzonlu Hollanda'da çalışan işçimizi köpeklerine saldırtmak suretiyle nasıl üzerine çullandırdıklarını gördük.

''Böyle bir rezalet olabilir mi?

Türkiye'ye gelecek olan Batı'daki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana. Bayansa, bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var ama bir Müslüman'da bu olamaz çünkü Müslüman zulmetmez.''