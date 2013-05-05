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Politika

Erdoğan'dan askerlik süresi kısalabilir mesajı

Erdoğan 16 ay askerliğin uzun olduğunu bu konuda bir çalışma yapılabileceğini söyledi

05 Mayıs 2013 23:57

Başbakan Tayyip Erdoğan yeni bedelli askerlik tartışmalarına son noktayı koydu. Bedelli askerlik için yeni bir çalışma olmadığını belirten Erdoğan, "yeni bir düzenleme düşünmüyoruz. Bu konu kapandı" dedi.  Buna karşın, Erdoğan askerlik süresi ile ilgili olarak 16 ay askerliğin uzun olduğunu bu konuda bir çalışma yapılabileceğini söyledi.

CNNTürk'ün haberine göre, AKP'nin Kızımcahamam toplantısında milletvekillerinin gündeme getirmesi üzerine bedelli askerlik konusu ele alındı.

Erdoğan, "biz sulu parti değiliz. Sürekli bu konuları gündeme getirmeyiz. Bu konuyu değerlendirdik. Kararımızı verdik. Adım attık. Yeni bir düzenleme düşünmüyoruz. Bu konu kapandı" değerlendirmesini yaptı.   Erdoğan askerlik süresine de değindi. 16 ay askerliğin uzun olduğunu bu konuda bir çalışma yapılabileceğini söyledi. Çözüm süreciyle oluşan tablonun da bu çalışmada etkili olacağı mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da toplantıda askerlikle ilgili çalışmanın yapılacağını duyurdu. O çalışmada sürenin de değerlendirileceğini söyledi.

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