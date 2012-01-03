-Erdoğan'dan askeri suçlayanlara eleştiri TBMM (A.A) - 03.01.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak sınırında meydana gelen olayların ardından yaşanan tartışmalara değinerek, ''Bu millet, bu ülke habis bir ur karşısında teslim olmayacak kadar asildir, güçlüdür, sağlamdır. En önemlisi de bir ananın çocukları gibi, bir elin parmakları gibi birbirinin kardeşidir. Bunu böyle bilin. Sizin nifak tohumlarınız bu topraklarda asla kök salamaz'' Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Irak sınırında meydana gelen olaya değindi ve şunları söyledi: Terör ortamında maalesef istenmeyen kayıplar olabiliyor. Bundan dolayı terör örgütüne 'yeter artık' deyip sorumluluk yükleyebildiniz mi? Terörü bir yöntem olarak seçenlere karşı en ufak bir eleştiri getirebildiniz mi? Eline silah alıp öldürmeyi bir yöntem olarak seçen teröriste tek bir laf edemeyip, ülkesi ve milletini korumak için mücadele eden güvenlik güçlerini suçlamak, nasıl bir hezeyandır. Bu millet, bu ülke habis bir ur karşısında teslim olmayacak kadar asildir, güçlüdür, sağlamdır. En önemlisi de bir ananın çocukları gibi, bir elin parmakları gibi birbirinin kardeşidir. Bunu böyle bilin. Sizin nifak tohumlarınız bu topraklarda asla kök salamaz. Başbakan Erdoğan, molotofkokteylini silah olarak sayan yasa tasarısını Meclise getireceklerini açıkladı.