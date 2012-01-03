T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan askeri suçlayanlara eleştiri TBMM (A.A)

03 Ocak 2012 15:19

-Erdoğan'dan askeri suçlayanlara eleştiri TBMM (A.A) - 03.01.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak sınırında meydana gelen olayların ardından yaşanan tartışmalara değinerek, ''Bu millet, bu ülke habis bir ur karşısında teslim olmayacak kadar asildir, güçlüdür, sağlamdır. En önemlisi de bir ananın çocukları gibi, bir elin parmakları gibi birbirinin kardeşidir. Bunu böyle bilin. Sizin nifak tohumlarınız bu topraklarda asla kök salamaz'' Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, Irak sınırında meydana gelen olaya değindi ve şunları söyledi: Terör ortamında maalesef istenmeyen kayıplar olabiliyor. Bundan dolayı terör örgütüne 'yeter artık' deyip sorumluluk yükleyebildiniz mi? Terörü bir yöntem olarak seçenlere karşı en ufak bir eleştiri getirebildiniz mi? Eline silah alıp öldürmeyi bir yöntem olarak seçen teröriste tek bir laf edemeyip, ülkesi ve milletini korumak için mücadele eden güvenlik güçlerini suçlamak, nasıl bir hezeyandır. Bu millet, bu ülke habis bir ur karşısında teslim olmayacak kadar asildir, güçlüdür, sağlamdır. En önemlisi de bir ananın çocukları gibi, bir elin parmakları gibi birbirinin kardeşidir. Bunu böyle bilin. Sizin nifak tohumlarınız bu topraklarda asla kök salamaz. Başbakan Erdoğan, molotofkokteylini silah olarak sayan yasa tasarısını Meclise getireceklerini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24