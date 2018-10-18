Erdoğan'dan Ara Güler'in ailesine taziye telefonu

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Oya Akgönenç ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailelerine telefonla taziyelerini iletti.

TIKLAYIN - Ara Güler kimdir?

Ara Güler, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap okurken fotoğrafını çekmesi tartışma yaratmıştı. Güler bu konuda kendisini eleştirenlere "Cumhurbaşkanını çekmeyip sizi mi çekecektim" yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın fotoğraf çekiminden 3 yıl sonra söylediği "Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor" cümlesi de o dönem medyada geniş yer tutmuştu.