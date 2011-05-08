-ERDOĞAN'DAN ANNESİNE ÇİÇEK İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a hareketinden önce, Üsküdar'daki evinde annesi Tenzile Erdoğan'ın Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi. Erdoğan, ''DAP'' adlı özel uçakla saat 12.05'te Kahramanmaraş'a gitti. Başbakan Erdoğan'ı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki ilgililer uğurladı. Başbakan Erdoğan ile Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç de Kahramanmaraş'a gitti. Bu arada Başbakan Erdoğan, Kahramanmaraş'a hareketinden önce, Üsküdar'daki evinde annesi Tenzile Erdoğan'ın Anneler Günü'nü kutladı. Erdoğan, annesine çiçek sundu. Kahramanmaraş'tan helikopterle Kilis'e geçecek olan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak, Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek, adalet sarayı ve diğer tesislerin toplu açılışını yapacak.