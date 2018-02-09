Erdoğan'dan, annesi ölen IKBY sözcüsü Dizayi'ye başsağlığı telefonu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA) - IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin Erbil kentinden yayın yapan Rudaw televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, annesi vefat eden IKBY Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi’yi arayarak, başsağlığı dileğinde bulunduğunu duyurdu.

Rudaw televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükumet Sözcüsü Sefin Dizayi\'yi telefonla arayarak, çarşamba günü hayatını kaybeden annesi Necibe Ağa Ahmed Bayiz Dizayi için başsağlığı dileğinde bulundu. IKBY\'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan\'ın Perşembe günü Dizayi’yi telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi. Erdoğan\'ın telefon görüşmesinde, \"Dizayi ailesinin acısını paylaşıyoruz ve tüm sevenlerine sabır diliyorum\" dedi, Sefin Dizayi\'nin ise taziye dileklerinden dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirtti.