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Erdoğan'dan anket yorumu: Rakamlara girmeyelim

"Genel itibarıyla hep tırmanış söz konusu"

07 Nisan 2017 00:04

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referanduma günler kala anketlerle ilgili konuştu. Erdoğan, anketlerde genel itibarıyla tırmanış söz konusu olduğunu söylerken "Rakamlara girmeyelim" dedi.

Kanal 7'de canlı yayın konuğu olan Erdoğan, sunucunun anketlerle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rakamlara girmeyelim. Genel itibariyle hep tırmanış söz konusu. Son 10 gün anketin adeta finish. Artık finishe gidiyoruz."

Yıldırım: Rakam açıklamak saygısızlıktır

Başbakan Binali Yıldırım, referandum için yapılan anketlerin açıklanmasına da tepki göstererek "59 milyon oy kullanacak insan var. Getirdiğimiz şeyi doğru anlatmakla mükellefim. Rakam açıklamak oy verecek olanlara saygısızlıktır. O bir dayatmadır, yönlendirmedir. Bu da vatandaşa karşı hadsizliktir" diye konuşmuştu.

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