Erdoğan'dan anayasa sürprizi: Değerlendirme yapmam gerekiyor!

TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin yasayı 5 gündür bekleten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olmam sebebiyle değerlendirme yapmam gerekiyor. Sadece okuyup onay vermek değil, veya reddetmek değil bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız" dedi.

Anayasa değişikliği teklifi, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından ancak 12 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmişti.

Teklif için kararını bu hafta içi vereceğini söyleyen Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye grup toplantısında yaptığı açıklamalar için de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu bir araya geldi. Görüşme sonunda iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Anayasa komisyonunda değerlendirmeler var. Benim de cumhurbaşkanı olmam nedeniyle bunlar üzerinde değerlendirmeler yapmam gerekiyor, çalışmalar yapmam gerekiyor.

"Bir de koşullar itibariyle de nasıl, ne zaman bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek değil bunun her yönünü değerlendirmek durumundayız.

"Hangi istikamette yürüdüğümüz belli"

"Gerek Mersin'de, gerek şu an attığımız adımlarda herhalde hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Bu çok açık net ortadadır. Bu süreç ülkemiz için önem arz ediyor. Bu konuda da özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum.

Şüphesiz ki cumhurbaşkanı olarak ülkemi terörize etmek isteyen anlayışlarla yol yürüyenlerle hiçbir zaman birlikteliğimizin olması mümkün değil.

"Bundan dolayı sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı, efradını cani ayarını mani bir konuşma olarak gördüm. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizim buradaki duruşumuz çok önemli. Milletimizin birliği için ve bütün bunlarla birlikte güven ve istikrarla birlikte Türkiye'nin aydınlık geleceğe yürümesi için bu işe zaten 'Evet' dediğimi Mersin'de açıkladım.

"Herhalde bu artık sadece zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. Arkadaşlarımızla o çalışmaları yapıyoruz. Olay sadece zamanlamadır. Bunun dışında inanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir.

"Tamamiyle onlara inşallah bu işin karşısında duran tamamiyle milletimizin aydınlık geleceğine ter akıtmaya hazırlanan insanlarla burada yürüyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içerisinde kararımızı veririz. Ve bu kararla birlikte adım atılmış olur."