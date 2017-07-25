Erdoğan'dan Almanya'ya: Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında Almanya ile Türkiye arasında yaşanan krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu?" diyen Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'ye ekonomik yaptırım söylemlerine yönelik olarak da "Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız, yanılırsınız ve siz kaybedersiniz. Artık dünyada marka yok, markalar var. Alternatif marka geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grup toplantısında Almanya ile konuştuğu bölümlerin bir kısmı şöyle:

Bir süredir Amerika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik anlaşılmaz tutumun tezahür ettiğini görüyoruz. İstiyorlar ki, sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıkta bulunalım.

"Amerika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı..."

Bir süredir Amerika'sı, Almanya'sı, Hollanda'sı başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik anlaşılmaz tutumun tezahür ettiğini görüyoruz. İstiyorlar ki, sadece onların çıkarları masada olsun, biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki, onlar bizim vatandaşlarımızı istedikleri gibi örselerken, kendi ajanları ülkemizde cirit atsınlar, biz bir şey yapmayalım. Kusura bakmasınlar, artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanına, Bakanlarına ülkende konuşma imkanı vermeyeceksin ama ajanların gelip otellerde cirit atacaklar, benim ülkemi parselleyecekler. Yok böyle bir şey. Ya bizimle eşit şartlarda müttefiklik yapacaksınız, ya da sergilediğiniz her saygısızlığın cevabını alacaksınız."



"Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu?"

Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu? Almanya ya da Amerika'da yapılınca suç sayılan eylem, Türkiye'de yapılınca niye hak, hukuk oluyor. Hemen işi ekonomi ile teşvik edip bel altı vuruşları ile gerçek tiynetlerini belli ediyorlar. Bizi bunlarla tehdide kalkarsanız, yanılırsınız ve siz kaybedersiniz. Artık dünyada marka yok, markalar var. Alternatif marka geliyor. Artık dünya bunu yaşıyor.

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