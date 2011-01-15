-ERDOĞAN'DAN ALKOL YÖNETMELİĞİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT FETHİYE (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, alkol yönetmeliği eleştirilerine ilişkin olarak, "Biz anayasal görevimizi yapıyoruz, beyler bundan rahatsız oluyor. Ve hemen işi getiriyorlar, 'işte bunlar bak şeriata geçiyor.' İnsaf ya. Biraz kendine çeki düzen ver" Başbakan Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet meydanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, pek çok konuda süratle adım attıklarını belirterek, bu adımlarını hızlandırarak, başladıkları tüm işleri bitireceklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan, projeleri olmayan muhalefet liderlerinin işin kolayına kaçtığını ifade ederek, şunları söyledi: "Şehirler, köyler için, yollar, enerji altyapısı için, sulama şebekesi için bu muhalefet neler düşünüyor? Var mı bir düşüncesi, dış politikada bunların vizyonu var mı? Ekonomide hedefi ne? İstikrar adına güven ortamının muhafazası adına planı, projesi, siyaseti ne? İşte bunlar siyasetin zor soruları ama bunlara cevapları var mı? Yok. Bu sorulara cevap üretemeyenler işin kolayına kaçıyor. 'At ne olacak? Tutmasa da olur' diyor. 'At, olur ya belki tutar.' Hedef bu; işin kolayına kaçıyorlar. İstismar üretmenin, hassasiyetleri taşımanın, toplumu birbirine karşı kışkırtmanın, iftira siyasetinin peşine düşüyorlar. Türkiye'yi renklere ayırıyorlar. Türkiye'yi renklere ayırarak bu ülkeye de, bu aziz millete de en büyük kötülüğü, en büyük haksızlığı yapıyorlar." İktidarlarına karşı bir kampanya yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muğla Fethiye'den bir kez daha açık açık söylüyorum. Televizyonlarda, bu yandaş ve candaş medyada, 8 yıl boyunca hiç kimsenin yaşam tarzına karışmayan iktidarımıza karşı acayip bir kampanya var. İstedikleri kadar kampanya yapsınlar. İşte millet burada. AK Parti iktidarının rotasını candaş ve yandaş medya çizmedi; milletim çizdi. Ve yine biz milletle yürüyoruz, onlar da yandaş ve candaş medya ile yürüyorlar. Hayır ola yürüsünler. Herkesin yaşam tarzı, giyimi kuşamı, yeme içmesi, inancı, ibadet özgürlüğü, ifade özgürlüğü bizim teminatımız altındadır. Biz ne bunlara müdahale ettik ne müdahale edilmesine müsaade ettik." Bir siyasi partinin, doğuda, güneydoğuda acılı anneleri, acılı aileleri, yoksulluğu, oradaki sorunları istismar ederek politika yapmaya çalıştığını, diğer bir muhalefetin de ülkenin başka bölgelerinde şehitleri istismar ederek, milli duyguları istismar ederek, korku yayarak sanal tehditlerle korkutarak politika yapmaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, "Onların derdi şu: Türkiye'nin sorunları çözülmesin. Çözülmesin ki, biz ayakta kalalım. Onların dedikleri şu: Hükümet yeter ki kaybetsin; Türkiye'ye ne olursa olsun. İşte onun için çirkin bir dille, iftira ile, yalanla üzerimize geliyorlar" dedi. -"AB'DE, ABD'DE NE VARSA BURADA DA O VAR"- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun (TAPDK), alkollü içkilerle ilgili yönetmeliğini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Şu anda onayda. Burada ne var? Burada olan şu: Avrupa Birliği'nde ne varsa, Amerika'da ne varsa burada da o var. Amerika'da 21 yaşın altındaki bir genç, gidip herhangi marketten veya bakkal dükkanından neyse alkollü içki alamaz. Burada da getirilen bu. Yasak diye bir şey yok ki, niye rahatsız oluyorsun. Alkollü içkiye karşı böyle bir tavır onlarda var. Aynı şey de burada. Bugünkü gazeteleri açtığınız zaman şunu göreceksiniz. Bir trafik kazası, 2 ölü, 1 yaralı... Çünkü alkollü olan şoför kırmızıda geçiyor ve diğer araca vuruyor. Bunun bedelini alkol kullanmayan vatandaşım, hayatı ile ödemeye mahkum mu? Mahkum mu? Niye buna karşı biz tedbir almayalım? Yapılan bu. Şimdi sigaraya karşı biz bir mücadele başlattık. Nedir bu? Dedik ki, kapalı yerlerde sigara içilmesin. Sigara içen aktif içicidir, içmeyen pasif içicidir. Bilim, pasif içicinin sigaradan daha çok zarar gördüğünü tespit etmiştir. Aktif içiciye de zararı var ama pasif içici daha çok bundan zarar görüyor. Anayasa'nın da amir hükmü. Anayasa diyor ki; devlet bütün gençliğe zararlı olan bu tür şeylerden, alkollü içkilerden, kumardan, bütün kötü alışkanlıklardan halkını korur, diyor. Gençliğini korur, diyor. Biz anayasal görevimizi yapıyoruz, beyler bundan rahatsız oluyor. Ve hemen işi getiriyorlar, 'işte bunlar bak şeriata geçiyor.' İnsaf ya. Biraz kendine çeki düzen ver. Ağzı olan konuşuyor."