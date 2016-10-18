Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümünü kutladı. İki lider arasındaki telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımsızlığının çeyrek asrını dolduran Azerbaycan'ın kısa sürede bölgesinde örnek bir ülke haline gelmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

İlişkiler güçlendirilecek

Görüşmede, iki liderin, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, hayata geçirilmekte olan ortak projelerle ilerleyen dönemde daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

Aliyev'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle Aliyev'e, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Enerji Kongresi'ne katılımlarından dolayı tekrar teşekkürlerini ilettiği de kaydedildi.