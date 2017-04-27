Erdoğan'dan AKP'ye 2019'a uzanan yol haritası: Değişim, icraat, seçim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandumdan bir gün sonra toplanan Bakanlar Kurulu'nda 2019'a uzanan yol haritasını çizdi. AKP'nin ve hükümetin 3 yıllık yol haritasının talimatını veren Erdoğan, 2017'yi AKP teşkilatları ve belediyelerde değişim ve düzenleme yılı, 2018'i icraat yılı, 2019'u da seçim yılı olarak ifade etti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım'a ve kabineye "Belediye başkanlıklarını tek tek değerlendirin. Sonuçlara olumsuz etkisi olan belediye başkanlarını alın, yerine belediye meclisinden birini seçin" şeklinde talimat verdiğini aktardı. Erdoğan'ın yine AKP'ye üyeliği ve başına geçmesiyle ilgili olarak da "AK Parti’nin olağan kongresini 2018’e sarkıtmayın" dediği belirtildi.

Abdulkadir Selvi'nin Hüürriyet gazetesinin bugünkü (27 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan "Erdoğan'ın çizdiği yol haritası" başlıklı yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra, “Cumhurbaşkanımızı, kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz” demişti.

AK Parti, YSK’nın resmi sonuçları ilan etmesini bekliyor. Resmi sonuçlar ilan edildikten sonra ilk adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı partiye davet etmek olacak. Böylece ilk adım atılıp, Erdoğan’ın 28 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevini devralmasıyla birlikte sona eren AK Parti üyeliği, 3 yıl sonra Anayasa değişikliği ile yeniden sağlanacak. En önemli adım ise Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanlığı’nı üstlenmesi olacak.

Bu arada referandumdan bir gün sonra Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı’nı partiye davet ettiği ortaya çıktı.

Bakanlar Kurulu toplantısında referandum sonuçlarına ilişkin kapsamlı ve gerçekçi bir değerlendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım sözlerine, “Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu olarak sizi kurucusu ve lideri olduğunuz partimize davet ediyoruz” devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan bu jeste karşı memnuniyetini ifade ediyor. Ama sadece memnuniyet ifadesiyle yetinmiyor. Cumhurbaşkanı bir anlamda önümüzdeki 3 yılın ‘yol haritası’nı çiziyor. AK Parti ve hükümetin geleceğine ilişkin çok önemli talimatlar veriyor.

3 yılın planlaması

Bir anlamda 2019 yılına kadar Türkiye’nin ve AK Parti’nin gelecek perspektifini yansıtması açısından Erdoğan’ın çizdiği ‘yol haritası’ nı paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı önümüzdeki 3 yılı 3’e ayırıyor.

1- 2017-AK Parti teşkilatları ve belediyelerde değişim ve düzenleme yılı.

2- 2018-İcraat yılı.

3- Seçim yılı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk talimatını ‘belediye’lerle ilgili olarak veriyor. Referandumda bazı belediyeler ile teşkilatların yeterince çalışmadığını hatta bazı yerlerde evet oylarını aşağıya çektiğini belirtiyor. “Belediye başkanlıklarını tek tek değerlendirin. Sonuçlara olumsuz etkisi olan belediye başkanlarını alın, yerine belediye meclisinden birini seçin” diyor. Ardından uyarıyor, “Bunu geciktirmeden yapın. 2018’de icraat yaparlar. 2019 zaten seçim yılı. Belediye meclisinden seçilen arkadaş başarılı olursa 2019’da onu aday gösteririz” diyor.

İkinci sırada ‘teşkilat’lar geliyor. Cumhurbaşkanı, “İl başkanlarından yorulanları, heyecanını kaybedenleri, sahada çalışmayanları belirleyin, kongre sürecinde değiştirin. Bize sahada heyecanla çalışacak İl başkanları lazım” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları, belediye başkanlıkları ve hükümetteki değişikliklerin 2017 yılında tamamlanmasını istiyor. Çünkü 2018 yılını başta ekonomi ve yerel yönetimler olmak üzere icraat yılı olarak görüyor. Konuşulanlardan edindiğim izlenim, 2018 yılı icraat açısından çok önemli bir yıl olacak.

Kongre talimatı

Cumhurbaşkanı, değişim ve yeniden yapılanma süreçlerinin 2018’e sarkıtılmamasını istiyor. Bu açıdan çok önemli bir talimat daha veriyor. “AK Parti’nin olağan kongresini 2018’e sarkıtmayın. Kongre takvimini öne alın. 2017’de olağan kongreyi tamamlayın” diyor.

Bu durumda AK Parti, 2018 yılı Eylül-Ekim ayı içerisinde tamamlanacak olan olağan kongre takvimini öne çekecek. Böylece hem yorulan İl başkanları ve İlçe yönetimleri yenilenecek hem de 2018 yılının kongre yılı olmasına izin verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda AK Parti MKYK toplanarak, kongre takvimini yeniden düzenleyecek.

Peki bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü bir kongre ile mi yoksa bu yılın ekim-kasım ayına çekilmiş olağan kongre sürecinde mi AK Parti Genel Başkanlığı’na getirilecek?

İki seçenek de gündemde. Tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin uzun uzun değerlendirmeler yapmıyor. “Meclis’ten referandum kararı çıktığında evet oylarının oranı yüzde 35’di. Yüzde 51,4 çıkması iyi bir sonuç. Sonuçları tartıştırtmayın” diyor.

2019 yılında yerel seçimler, kasım ayında ise yeni sisteme göre ilk kez cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için seçim yapılacak. Bazı bakanlar, 2019’da 30 Mart’taki yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinin birleştirilmesini öneriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu öneriye karşı çıkıyor: “Yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini ayrı yapalım.”

Erdoğan böylece hem erken seçim kapısını kapatıp, seçimlerin 2019 yılında olacağını ilan ediyor hem de iki seçimin birleştirilmesini istemiyor.