Erdoğan noktayı koydu, AKP olağanüstü kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından yaptığı açıklamada "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" dedi; olağanüstü kongreyi işaret etti.

Kulislere yansıyanlara göre; Erdoğan'ın partiye üyeliğinin gerçekleşmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yeniden toplanması ve 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı çıkması bekleniyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların son anda geçerli sayılmasına ilişkin kararıyla tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) resmi sonuçların 28 Nisan'a kadar açıklanacağını bildirmişti.

Başbakan Binali Yıldırım da olağanüstü kongre sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Ben daha önce 'Olağanüstü kongre olmaz' demedim. Kongre sürecini anlattım. Takvim her zaman değişebilir" ifadesini kullandı. Yıldırım, "Kan tazelemesi yapmak demokrasilerin gereğidir. İhtiyaç hasıl olduğunda bakanlarda da değişikliğe gidilebilir. Bunu sayın cumhurbaşkanımızla bir istişare süreci içerisinde gerçekleştiririz" diye konuştu.

AKP tüzüğüne göre, olağanüstü

kongreye giden süreç nasıl işliyor?

Partinin tüzüğünde yer alan, "İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması" başlıklı 50. madde şöyle:

"İlçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, MKYK kararıyla veya kademe delege tam sayısının en az 1/5’i kadar delegenin, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunca veya noterlikçe tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır.

Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun; gerekli hazırlıkları yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir.

Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez, sadece üst kademe delege seçimini yenilemek amacıyla olağanüstü kongre yapılamaz.



B)Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması (SPK m.14/6-Tüzük m. 70)

Büyük Kongre; Genel Başkan’ın, veya MKYK’nun, yahut büyük kongre delegelerinin en az 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem

dışında başka konu görüşülemez. Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve

delege imzalarının noter onaylı olmaları zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olmaları yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya

ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz.

Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren, en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır"