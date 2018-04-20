Erdoğan'dan AKP'li vekillere: Listelerde siyaset baronlarına yer verilmeyecek

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’li milletvekillerine 24 Haziran’daki erken seçimlerinde hazırlanacak aday listelerini anlatırken, “Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz" dediğini yazdı.

Selvi, "Erdoğan, milletvekillerine 'listeye girmeyen küsmesin' dedi" başlığıyla (20 Nisan 2018) yayımlanan yazısında Erdoğan'ın milletvekillerini gruplar halinde kabul ettiğini belirterek, Erdoğan'ın şu mesajları verdiğini aktardı:

“Seçim kararını hemen Meclis’ten çıkaracağız. Çok çalışacaksınız, çok çalışacağız. Yurtdışı programı olanlar programlarını iptal etsin. Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Milletvekillerinde değişiklik olabilir ama kimse küsmesin. Ben yoksam AK Parti yok demesin. Herkes çalışmaya başlasın. Eskilerle, yenilerle bu kutlu davaya hizmete devam edeceğiz.”

Selvi, Erdoğan’ın geçmişte AKP’de görev almış isimler için de, “Ben olmazsam batar anlayışında olan nice insanlar gördüm. Silindi gittiler. Ama davam diye devam edenleri hayırla yâd ediyoruz. Ama bazılarını hatırlayan kimse yok. Bu büyük bir davadır" dediğini ileri sürdü.

Erdoğan'ın HDP'yi "terörle bağını koparmayan parti" olarak nitelediğini ifade eden Selvi, köşesinde Erdoğan'ın şu sözlerine yer verdi:

”Güneydoğu’da hizmetlerimiz var. Kayyum politikalarımız var. Kayyumlar iyi iş çıkardılar. Ayrıca terörle başarılı bir mücadelemiz var. Doğu ve Güneydoğu milletvekillerimizin, teşkilatların çok çalışması gerekiyor. Terörle bağını koparmayan bu partinin sandığa gömülmesi lazım”

Cumhurbaşkanı'nın milletvekili listeleriyle ilgili "ilginç" bir sinyal verdiğini de aktaran Selvi, Erdoğan'ın, "Siyaset baronlarına ve siyaset simsarlarına yer vermeyeceğiz” dediğini belirterek, "Nasıl anlarsanız anlayın artık" diye yazdı.