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Erdoğan'dan AKP'li vekile sert tepki: Olur mu öyle şey?

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilmesi için Meclis'e teklif sumuştu

02 Şubat 2018 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün hazırlayıp Meclis'e sunduğu 'gazilik' yasa teklifine "Olur mu öyle şey" diyerek karşı çıktığı öne sürüldü.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin yasa teklifi hazırlamıştı. Konu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın  partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıların 4.'sünde gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP'li Metin Külünk'ün Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendireceklerini söylemişti. MHP'de muhalif tavrıyla bilinen İstanbul milletvekili Atila Kaya, "Bu nasıl bir aymazlıktır?" diye sormuştu.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili, "Eğer bu iki unvanı savaş meydanlarına çıkmayanlara vermeye kalkarsanız, şehitlik ve gazilik makamlarının değerini azaltmış olursunuz" demişti.

Akşener de "Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan’ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz" demişti.

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