-Erdoğan'dan ailelere taziye telefonu ŞIRNAK (A.A) - 31.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da acılı ailelerden Alihan Özhan ile görüştü. Görüşme sırasında telefonun hoparlörünü açan Özhan, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini içeride bulunan ailelere dinletti. Erdoğan,"Acınız acımızdır" dedi Helikopterle Uludere'ye bağlı Gülyazı köyüne gelen bakanlar, olayda hayatını kaybeden Encü ailesinin yakınlarından Alihan Özhan'ın evine geldi. Olayda yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle tek tek görüşerek taziyelerini bildiren bakanlar, ailelere başsağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, ''Gereğinin yapılacağından hiç kimsenin tereddütü olmasın'' dedi. Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak acılı ailelerden Alihan Özhan ile görüştü. Görüşme sırasında Başbakan Erdoğan, ailelere başsağlığı dileyerek, konuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Görüşme sırasında telefonun hoparlörünü açan Özhan, Başbakan Erdoğan'ın sözlerini içeride bulunan ailelere dinletti. Erdoğan ailelere seslenerek, ''Acınızı paylaşıyoruz, sizin acınız bizim acımızdır. Bütün yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Konuyla ilgili her türlü çalışma yapılıyor, kimsenin endişesi olmasın, kimse merak etmesin'' dedi. Alihan Özhan da ''Sayın Başbakanım bunlar sizin çocuklarınız, ailelerini size emanet ediyoruz'' diye konuştu. Bakanların taziye evindeki ziyaretine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kubbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mine Lök Beyaz, Mehmet Süleyman Hamzaoğulları, Oya Eronat, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ile köyün ileri gelenleri de eşlik etti.