Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Biz PKK'ya da şehit vermiyor muyuz

T24 - Başbakan Erdoğan, Afganistan'da 12 askerin şehit olması ve Türk askerinin Afganistan'daki varlığıyla ilgili eleştirilere, ''Şu anda bölücü terör örgütü ile mücadelede şehit vermiyor muyuz?" dedi.

"İnceleme hala sürüyor. Bir tuğgeneral komutasında 12 kişilik bir heyet bir savcıyla bu çalışmayı yapmak üzere hemen anında Afganistan'a gönderilmişti. Olayla ilgili kaza kırım incelemesi devam ediyor. İlk bilgiler, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü yönünde. Rapor tamamlanınca bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

'İstismar vesilesi yapmak doğru değil'

Bazı şeyleri sıradan istismar vesilesi yapmak, hele hele bu olaylar üzerinden istismar vesilesi yapmak çok acıdır. Aynı helikopter ülkemizde de düşebilirdi. Şu anda bizim içinde olduğumuz NATO camiası var. Bu konseptin içinde TSK Afganistan'da bir görev yapmaktadır. Biz orada bulunduğumuz süre içinde operasyonel bir görev üstlenmedik. Lojistik görev üstlendik. Çatışmalar içinde de bizim şehidimiz bugüne kadar olmadı. Bu kaza ile bu durum başımıza geldi. Afgan halkının da bizim askerimize karşı bir sevgisi var. Afgan halkının her zaman bizim yanımızda olan bir yapısı var. Bizim de Afganistan halkıyla olan dayanışmamız söz konusu. Bu insanlar bizim zor günlerimizde varıyla yoğuyla bizimle beraber olmuş insanlar. Şu anda da TSK tarihi bir görevini yerinin getirirken aynı zamanda NATO konsepti içinde orada bulunmaktadır.

'PKK'ya da şehit vermiyor muyuz'

Bu nasıl oluyor da bir istismar vesilesi yapılıyor? Bizim ordumuz tabii ki orada sürekli kalacak değil. Ama bütün bu kararları biz TBMM'de alıyoruz. Bizden Türkiye'de siyaset yapan ya da bir şeyler yazanlar içine kapalı bir butik devlet mi istiyorlar? Türkiye bir butik devlet değildir. Türkiye, dünyaya açık, güçlü bir devlettir. Güçlü bir devlet olmanın gereği budur. Bunu yapmak gerekir. Birilerinin söylediği veya kendine göre oluşturduğu yol haritasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti uymaz. Biz olması gerekeni yaparız. Hiçbir zaman küçük düşünmeyiz. Tabii ki büyük devlet olmanın da zaman zaman bedelleri vardır. Bu bedelleri de kimse görmezden gelemez. Şu anda 12 şehidimiz görüldüğü gibi operasyonda değil kazada, velev ki operasyon neticesinde de olabilir veya herhangi bir saldırı neticesinde de olabilirdi. Ama olmadı. Şu anda bölücü terör örgütü ile mücadelede şehit vermiyor muyuz?"