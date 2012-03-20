Afganistan'da şehit düşen 12 asker törenlerle uğurlandı

T24 - Afganistan’da şehit olan 12 asker için düzenlenen törene devlet erkanı tam olarak kadro katıldı. Tören boyunca ağlayan çocuklar, törenden hemen sonra tabutların yanına koştu. Babalarının tabutunu arayan çocukların, tabutlara sarılarak öpmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.



Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki helikopter kazasında şehit olan 12 asker için ilk tören Mamak'taki 4'üncü Kolordu Komutanlığı'na bağlı Barış Gücü Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi.

Protokol üyeleri, şehit yakınlarına taziye dileklerini ilettikten sonra yerlerini aldılar.

Tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tören birliğini selamlaması ve ''Başımız sağolsun'' demesiyle başladı.

Daha sonra şehit cenazeleri tören alanında bekleyen ambulanslardan alınarak katafalklara konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından şehitler Binbaşı Serkan Doğan, Mühendis Binbaşı Mithat Çolak, Hava Binbaşı Şükür Bağdatlı, İstihkam Binbaşı İsmail Cem Yakınlar, İkmal Yüzbaşı İlker Aydın, Kara Pilot Yüzbaşı Adil Erdoğan, İkmal üsteğmenler Murat Yıldız ve Okan Melikoğlu, Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu, Kıdemli Başçavuş Salih Helvacı, Kıdemli Üstçavuş Mehmet Aktaş ve Piyade Uzman Çavuş Önay Vurucu'nun biyografileri okundu.



Tığgeneral Karadayı: Evlatlarınız bizim kardeşimiz



Barış Gücü Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Karadayı, törende yaptığı konuşmada, şehit yakınlarına ''Bu kutsal mesleği seçen evlatlarınız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne adım attıkları gün bizlerin de evladı, kardeşi oldular. Gözyaşlarınızı ve büyük acınızı yürekten paylaşıyoruz'' diye seslendi.

Tuğgeneral Karadayı, “Türk silahlı Kuvvetleri, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için bugüne kadar yaptığı görevlerle Afgan halkının gönlünü, müttefiklerin saygısını kazanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden Afgan dostlarımıza da Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Karadayı, şöyle konuştu:

“Türk milleti, dünya milletlerinin saygın ve sorumlu üyesi olarak bağımsız ve özgür yaşayabiliyorsa bayrağımız göklerde onurla dalgalanabiliyorsa bunu her şeyden önce Büyük Atatürk ve değerli silah arkadaşları ve siz aziz şehitlerimiz gibi bu milletin onuru için canlarını veren tüm şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz.

Tanrı'dan rahmet, kederli aileleriniz ve silah arkadaşlarınıza başsağlığı dileriz. Şimdi uğrunda can verdiğiniz ay yıldızlı bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içerisinde uyuyun. Ruhlarınız şad olsun.''



‘Ölmediler, dirildiler'



Karadayı'nın konuşmasının ardından kürsüye gelen Ankara Merkez Komutanlığı kadrosunda görevli imam Halil İbrahim Taşçı, şehitliğin Kur'an-ı Kerim'de ''Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, zira onlar diridirler. Lakin siz o yüksek hayatın farkında değilsiniz'' ayetiyle tarif edildiğini ve peygamberlik makamına en yakın mertebe olarak ifade edildiğini söyledi.

''Acımız büyük, yüreklerimiz yanmakta'' diyen Taşçı, şehidin değeri ortadayken şehit yakınlarına gurur ve onur, geride kalanlara minnet duymanın düştüğünü dile getirdi. Şehitler için törene katılanlardan helallik isteyen Taşçı, dua okudu.

Törenin sonunda şehit cenazeleri bulundukları katafalklardan alınarak askeri cenaze arabalarına yerleştirildi.

Babalarına koşutular



Şehit askerlerin çocukları, tabutların yanına koşarak babaların tabutuna sarılıp öptüler. Bazı çocukların, babalarının tabutunu araması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.



Gözyaşları sel oldu



Tören boyunca şehit yakınları gözyaşı döktü. Cenazelerin ambulanstan alınıp katafalklara götürüldüğü sırada bayılan bir şehit yakınına sağlık ekipleri müdahale etti. Törene katılanlar ve gazeteciler de gözyaşlarını tutamadılar.

Askeri cenaze arabaları törene katılanların ve protokolün önünden geçerek kışladan ayrıldı.

Törene şehit yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, bazı milletvekilleri ve emniyet mensuplarıyla askeri personel katıldı.



Kocatepe'deki tören



Askeri törenin ardından Binbaşı Mithat Çolak, Yüzbaşı İlker Aydın, Yüzbaşı Adil Erdoğan, Üsteğmen Tahsin Barutçu ve Başçavuş Salih Helvacı'nın naaşları Kocatepe Camisi’ne getirildi.



‘Afganistan'a barış götürüyorlardı'



Şehitler için öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Görmez, namazın ardından helallik isterken yaptığı konuşmada şehitlik mertebesine dikkat çekti.

Mehmet Görmez, "Türk askerlerinin mazlum Afgan halkına insani yardım, barış ve huzur götürmekten başka gayesi olmadığını" söyledi.

“Sizler de buna şehadet eder misiniz'' diyen Görmez'in helallik istemesi üzerine cemaat haklarını helal etti ve fatiha okundu.

Namazın ardından Ankara Garnizonu'nda görevli askerlerce musalla taşından alınan cenazeler, omuzlarda cami avlusundan çıkarılarak top arabasına konuldu.

Top arabasındaki şehit cenazeleri, ailelerinin ve devlet erkanının eşliğinde bir süre taşındı. Daha sonra cenazeler, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.



Babaya son koşu



Bu arada, Mamak'taki askeri törenin ardından cenazelerin Kocatepe Camisi'ne getirilişinde, şehit çocukları tabutların avluya taşındığını görünce tabutlara doğru koştular. Çocukların babalarının tabutlarına doğru bu son koşuşu, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Başta Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan olmak üzere devlet erkanı, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek, acılarını paylaştı, ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit cenazelerinin Cebeci Askeri Şehitliğine götürülüşü sırasında yol kenarındaki vatandaşlardan bazıları dualar etti, bazıları Türk bayrakları açtı, bazıları da asker selamı verdi.

Kocatepe Camisi’ndeki törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanı ve NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Temsilcisi Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok sayıda milletvekili, askeri personel, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.



Dualarla toprağa verildiler



Şehit askerlerin naaşı, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe getirildi.

Buradaki törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral İhsan Uyar, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin naaşı, dualarla toprağa verildi. Tören mangasının saygı atışının ardından cenazelerin sarıldığı Türk bayrakları ile tabutların üzerindeki fotoğraflar, Korgeneral Uyar tarafından şehit ailelerine teslim edildi.

Bakan Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine taziyelerini iletti. Yılmaz ve Kılıçdaroğlu şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Diğer şehitlerin cenazeleri ise Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan memleketlerine gönderildi.