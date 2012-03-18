Afganistan'da şehit olan 12 asker Türkiye'ye getirildi

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de teknik arızadan dolayı bir eve düşen helikopterde şehit olan 12 asker Türkiye'ye getirildi. 4. Ordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral İhsan Uyar, şehit askerleri Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi uçakla Ankara'ya getirdi.

Kâbil’den törenlerle uğurlanan şehitler için yarın önce Ankara Mamak’taki Barış Tugayı’nda toplu tören düzenlenecek. 5 şehit Ankara’da toprağa verilecek. Diğer şehitler ise toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.

NATO’nun Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Türkiye’nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı emrinde görev yapan Skorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 Türk askerinin cenazeleri dün Ankara’ya gönderildi. Şehitler için dün Kabil’deki Türk komutanlığında askeri tören düzenlendi.

Gitti aldı geldi

NATO’nun Afganistan’da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Türkiye’nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı emrinde görev yapan Skorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 12 Türk askerinin cenazeleri dün Ankara’ya gönderildi. Şehitler için dün Kabil’deki Türk komutanlığında askeri tören düzenlendi.

12 kahraman



Törende, kaza haberinden sonra şehit cenazelerini almak için Kabil’e giden 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral İhsan Uyar, Afganistan’daki diğer ülke askeri birlikleri komutanları, NATO ve Afganistan yönetimi yetkilileri katıldı. Türk bayrağına sarılı şehitlerin tabutları daha sonra Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi nakliye uçağına konuldu. Şehit cenazelerini taşıyan uçak Kabil Havaalanı askeri bölümünden de törenle uğurlandı.

Şehitleri Türkiye’ye getiren askeri uçak TSİ 13.29’da havalandı. Genelkurmay, askeri kargo uçağı Kabil’den havalandıktan 32 dakika sonra, 14.01’de şehit isimlerini Anadolu Ajansı aracılığıyla tam liste olarak açıkladı. Şehitlerimizi taşıyan uçak 00.30'da Ankara'ya indi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 18 Mart Şehitler Günü mesajın da hem Konya’da uçağının düşmesi sonrası şehit olan Türk Yıldızı Pilot Yüzbaşı Ümit Özen’i, hem de Afganistan şehitlerini unutmadı. Orgeneral Özel mesajında, “Kısa süre önce meydana gelen elim uçak ve helikopter kazaları sonucunda kutsal görevlerini ifa ederken şehit olan Türk Yıldızları Akrobasi Timinde görevli pilotumuz ile Kabil Bölge Komutanlığı’nda görevli 12 kahraman personelimize şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

İki tören yapılacak

Şehitler için yarın önce Ankara Mamak’taki Barış Tugayı’nda toplu tören düzenlenecek. Bu törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, diğer kuvvet komutanları ile bakanlar ve devletin diğer üst düzey yetkilileri katılacak. Bu törenden sonra 7 şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Binbaşı Mithat Çolak, Yüzbaşı İlker Aydın, Yüzbaşı Adil Erdoğan, Üsteğmen Tahsin Barutçu, Başçavuş Salih Helvacı Ankara Kocatepe Camii’nde yapılacak askeri tören ve kılınacak cenaze namazından sonra Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Diğer şehitlerimizin adları ve toprağa verileceği yerler şöyle: Binbaşı Serkan Doğan- Tekirdağ Muratlı aile mezarlığı, Binbaşı İsmail Cem Yakınlar- Konya Akşehir Garnizon Şehitliği, Binbaşı Şükrü Bağdatlı- Ordu/Fatsa Bolaman beldesi aile mezarlığı, Üsteğmen Okan Melikoğlu- Ordu Boztepe aile mezarlığı, Astsubay Üstçavuş Mehmet Akbaş- Isparta Garnizon Şehitliği, Uzman Çavuş Önay Vurucu- Erzurum Karskapı Şehitliği, Üsteğmen Murat Yıldız- İzmir Kadifekale.



