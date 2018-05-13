Erdoğan'dan af açıklaması: Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok (2)

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı açıklamada af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Erdoğan, \"Bahçeli\'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok\" dedi.

\"BUNUN ŞEKLİ DE ORANI DA ÇOK DAHA FARKLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK\"



Erdoğan, faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

\"Benim kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele 24 Haziran\'dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gerçekleşecek. Ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası, babası olarak görüyorum. Bunu başarmamız lazım. Son ekonomideki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Şu anda 0,98 bazda bir düşüşü aylık olarak yapıldı. Bu bile hemen satışları etkiledi. Bunlar bir gerçek. Bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun için de hem yastık altındaki parayı çekelim diyorsun, kayıt altına alalım diyorsun. Hem bu noktada gerekli adımları atmayacaksın. Olmaz. İyi yoldayız. Gerek başbakanımızın son açıklamış olduğu paket gerekse şu anda faizdeki son uygulamalar inanıyorum ki bizi çok daha iyi taşıyacaktır. Ama birileri gibi de bedava konut verelim. Böyle birşey yok. Şimdi onları duymaya başladık. Nasıl oluyor bu iş?. Bunlara da alıştık. Ama benim milletim bunları yutmayacaktır.\"

\"BİZ KİMSEYİ RAHATSIZ ETMİYORUZ\"



Suriye\'de devam eden sürece ilişkin konuşan Erdoğan, \"Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz. Bize dokunmayanla işimiz olmaz. Biz terör örgütüyle mücadelemizi verdik, veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de terör örgütü için oluşturulmaya çalışılan en doğudan en batıya bölgeyi zaten kontrolümüz altına aldık, alıyoruz ve Afrin\'den sonra İdlip\'teki gelişmeleri biliyorsunuz. Gözlem noktalarında 10 gözlem noktası elimizin altında. 11, 12 var. Onları da inşallah bu hafta içinde bitirip 12. gözlem noktası girildikten sonra

İdlip\'le ilgili sıkıntılar halledilmiş olacak. Ardından bizim Tel Rıfat sorunumuz var. Münbiç var. Dışişleri bakanımız ABD Dışişleri Bakanı ile ön görüşmesi oldu. Devamı olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Tutarlarsa Münbiç\'te de PYD-YPG\'nin orayı terk etmesini istiyoruz ve orayı da gerçek sahipleri gelip yerleşecek\" dedi.

\"CENNETİN KOKUSUNU ALIN\"



Anneler Günü\'yle ilgili de konuşan Erdoğan, \"Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem annelerinizin ayaklarının altını öpün. Cennetin kokusunu alın. Ölmeyenler de annelerini dualarından uzak tutmasınlar. Rabbim mukadder olan neyse o olacak ama annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Annesiz hayattan bizleri rabbim mahrum etmesin diyorum\" diye konuştu.

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