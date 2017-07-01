Erdoğan'dan 'Adalet Yürüyüşü' yorumu: Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum olarak tutuklanmasının ardından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü hakkında, "Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur" dedi.

AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Gidin FETÖ, PKK, DHKP/C davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocuklarını anın. Buradan diyoruz ki, darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kendini yollara vuran İstanbul'a yürüyen CHP'nin başındaki zat bizim için Başbakan yurt dışına kaçacak diyordu. Bugün FETÖ'ye ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanların yanında duruyorlar. Haysiyet cellatlarına milletimiz izin vermedi ama birileri bundan ders çıkarmadı" dedi.

"Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne değinerek şunları kaydetti:

"Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali yolları arşınlayan zat, Başbakan yurtdışına kaçacak diyordu. O dönemde sergilenen haysiyet cellatlığına milletimiz itibar etmemiş, güçlü bir şekilde arkamızda durmuş bundan birileri hiç ders çıkarmadığı anlaşılıyor. Çoğu yurtdışına kaçmış olan mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin tapelerden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar debelenmeye çalışıyor. Buna karşılık AK Parti mahalli seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimleri; yetmedi halkoylamasını da kazandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur"

"Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetinden şüphe duymadığımız MHP'nin duruşuna baktığımızda CHP'nin konumunu çok daha net görebiliyoruz. CHP'nin temsil ettiği çizgi siyaseten farklı söylemde bulunma boyutunu aşmış terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle birlikte hareket ettiğini görmek durumundayız. Demokrasi sicilleri zaten bozuk olanlar şimdi işi daha ileri götürmüştür. Aklı başında olan herkesin görebildiği bu durum ülkemize karşı kurulan tuzakların bir parçasıdır. Adalet diyen ama mahkemelere saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. bir defa bile gönül diliyle şehitlerimizi andığını duymadığımız kişiler teröristler için dünyayı ayağa kaldırıyorlar. PKK yöneticisi size doğru adım atıyorsunuz diyorsa yolunuz yanlıştır. Uluslararası mahkemelerin dahi eleştirmediği tarzda davranıyorsanız yaptığınız iş bu ülkenin hayrına değildir. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız Siz bu tavrınızla dikene su vererek zulmü yüceltiyorsunuz. Gidin FETÖ, PKK, DHKP/C davalarının görüldüğü mahkemelere şehitlerin, gazilerin, milletin hakkını arayın. Gidin tabutlarına omuz verdiğiniz eli kanlı canilerin yetim ve öksüz bıraktığı çocuklarını anın. Buradan diyoruz ki, darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun. Gittiğiniz yol Kandil ve Pensilvanya'nın yoludur. Cezaevinde güya açlık grevi başlatanlara bunlar sahip çıkıyor. Bunların derdi kendi suçlarını bastırmaktır. Millletimiz olup biteni görüyor. Biz her zaman hakikatleri anlatacağız, takdiri milletimize bırakacağız.

O gece canları pahasına sokakları meydanları dolduran milyonların, şehitlerin ve gazilerin üzerimizdeki vebalini aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri hava meydanından kaçar gider birileri şehadete yürür. Fark budur! Bu vesileye Lice ilçe başkan yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Katilleri bulup hesap sorulacak."

"Teşkilatlarımızdan 15 Temmuz'u anma törenlerine sahip çıkmalarını istiyorum"

"15 Temmuz'u Türkiye'de bir daha kimsenin darbe teşebbüsünden bulunmamasını, benzer bir ihaneti yerine getirmemesinin sembolü haline dönüştüreceğiz. Eski Türkiye'de darbe tarihleri resmi bayram ilan edilir, zoraki etkinliklerle millete darbeler ve darbeciler şirin gösterilmeye çalışılırdı. Bundan sonra 15 Temmuz'u milletimizin istiklali, istikbali, şehitlerimizi, gazilerimizi anma vesilesi ve bir milli gün olarak kutlayacağız. Teşkilatlarımızdan 15 Temmuz'u anma etkinliklerine sahip çıkmalarını, yoğun ve samimi gayret göstermelerini özellikle diliyorum. Biz de darbecilerin ölüm saçtığı Meclis'te, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan programlara katılarak vazifemizi ifa edeceğiz."

"Bazı teşkilatlarımızda metal yorgunluğu var"

"Bazı teşkilatlarımızda metal yorgunluğu olduğu gerçektir. Belde ilçe ve il teşkilatlarımızda yorgunluk, çözülme işareti gördüğümüz arkadaşlarımızın daha vizyoner arkadaşlarımızla nöbet değişimi yapmalarını arzu ediyoruz. Başarılı arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edecektir ama teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu sizler de kabul edersiniz. 16 Nisan'dan sonra başarı ölçüsü değişti. Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamayacaksınız. Netice almak için mutlaka yüzde 50+1'e ulaşmak zorundasınız."