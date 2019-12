-ERDOĞAN'DAN AB'YE: ''BİZİ OYALAMAYIN'' İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ''Eğer Türkiye'yi istemiyorsanız çıkın bunu açıklayın. Bizi oyalamayın. 'Hayır biz sizi oyalamıyoruz' demek suretiyle kendilerine bazı formüller uyduruyorlar'' dedi. Erdoğan, 14. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresindeki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin, son yaşanan küresel finans krizinde direncini ve dayanıklılığını test etme imkanı bulduğunu söyledi. 2002 sonundan itibaren gerçekleştirilen yapısal reformlar sonucunda Türkiye'nin, küresel finans krizini en az etkiyle atlatan ülkeler arasında yer aldığını belirten Erdoğan, ''Küresel krizi, tamamen kendi yöntemlerimizle ve kendi kaynaklarımızla aştık ve aşıyoruz. Uluslararası Para Fonu'na bu süreçte ihtiyaç duymadık ve artık 3 yıl oldu stand-by anlaşmasını da imzalamadık. 8 yıl önce bizim IMF'ye olan borcumuz 23,5 milyar dolar idi. Ama şu anda 6 milyar dolara düştü'' dedi. Gelişmiş ülke ekonomilerinde ciddi daralmalar yaşanırken, Türkiye'nin, son üç çeyrekte büyüme kaydettiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, 2010 yılı ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 11,7 oranında büyüyerek dünyada 4'ncü en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu kaydetti. Erdoğan, 2'inci çeyrekte büyüme oranının yüzde 10,3 olarak gerçekleştiğini ve Türkiye'nin dünyada 3'üncü sırada yer aldığını, aynı şekilde, tüm dünyada işsizlikteki artış devam ederken, Türkiye'de işsizliğin, her ay 2-2,5 puanlık düşüşler kaydederek gerilediğini söyledi. Türkiye'nin küresel kriz karşısındaki bu başarısının uluslararası kuruluşlar tarafından da ilgiyle izlendiğini hatırlatan Erdoğan, birçok ülkenin kredi notu düşürülürken Türkiye'nin, kredi notu artırılan nadir ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini, dün de Moody's'in Türkiye'nin ekonomik görünümünü durağandan pozitife çevirdiğini anımsattı. 2009'da tüm dünyayla birlikte ciddi daralma gösteren ihracatın, 2010 yılında ciddi artışlar kaydettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Turizm gelirlerimizin küresel krizden etkilenmediğini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. 2009 yılı turizm gelirimiz 2008'e kıyasla çok çok küçük bir düşüş kaydetti. 2010 yılında ise gelirimizin 2008 rakamlarını aşacağını tahmin ediyoruz. Elbette temkini, mali disiplini elden bırakmıyoruz. Büyük ve güçlü ekonomisiyle, istikrar ve güven zeminindeki politikalarıyla, barışçı ve aktif dış politikasıyla Türkiye, yatırımcılara, girişimcilere eşsiz fırsatlar sunuyor. Demokratikleşme yolunda attığımız adımlar, Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz katılım müzakereleri, kabul ederler ya da etmezler hiç önemli değil. Kendilerine de söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Ama Türkiye'nin muhalefeti olayı farklı farklı değerlendirmenin gayreti içerisinde. Biz yere sağlam basıyoruz. Kendilerine de söylüyorum eğer bizden cevap bekliyorsanız boşuna bekliyorsunuz. Eğer Türkiye'yi istemiyorsanız çıkın bunu açıklayın. Bizi oyalamayın. Hayır biz sizi oyalamıyoruz demek suretiyle kendilerine bazı formüller uyduruyorlar. Biz de şu anda süreci böyle işletiyoruz. Ancak bölge ülkeleriyle kurduğumuz dostluk ilişkileri, Türkiye'nin gelecek vizyonunu daha da genişletiyor. Ben burada şunu söylüyorum, bakınız, birçok oturumlar yapılacak ve ikili görüşmeler yapılacak. Diyorum ki bunları neticeye bağlayın. Bu toplantılarda fuar bir taraftan gezilirken ondan sonra yapılacak ikili görüşmelerde neticeleri bağlayın, ondan sonra bunların takipçisi olun. Sadece bir işe inanmak yetmiyor. Sadece çalışmak yetmiyor. Onu takip edip neticelendirmektir başarı. Bunu yapmamız şart.'' Türkiye'nin teknoloji olarak ihraç edeceği çok şey olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Sizlerden de alabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla bu dayanışmayı, bu paylaşımı bu buluşmada gerçekleştirmenin karı inanıyorum ki çok fazla olacaktır. Yoksa otururuz, konuşuruz, güzel güzel sohbet ederiz, yeriz, içeriz dağılırız. Karı sadece bu olur. Ben diyorum ki sadece bu olmasın. Netice, netice netice... Buna başarmamız lazım'' diye konuştu. Dünyanın her ülkesinden yatırımcıyı, girişimciyi Türkiye'de misafir etmekten, onlara en iyi yatırım imkanlarını sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, ''Ülkemiz gerçekten her alanda büyük bir yatırıma açıktır. Güvenli ve istikrarlı bir ülkedir. Burada bireysel olabilir ortaklıklar halinde olabilir, birçok yatırımları yapmak mümkündür. Yani yarınım ne olur diye düşünmeyeceksiniz. Bu adımı burada rahatlıkla atabileceksiniz. Özellikle Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı olmak üzere, tüm kurumlarımız, her konuda sizlere yardımcı olacaktır, hazırdır'' dedi. Erdoğan, bu İstanbul buluşmasının, ülkeler adına, bölgeler ve dünya adına hayırlara vesile olmasını dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bu güzel buluşmayı sağlayan MÜSİAD'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimize hoşgeldiniz diyor, İstanbul'dan güzel hatıralarla ayrılmalarını, yeni dostluk ve işbirlikleriyle ayrılmalarını temenni ediyor, Fuara ve İş Forumu'na başarı dileklerimle birlikte hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.'' -SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL- Erdoğan, küreselleşme olgusunun dünyadaki tüm alışkanlıkları değiştirdiği bir çağda yaşadıklarını, iş ilişkilerinin değiştiğine, iş yapma tarzlarının farklılaştığına, iş alanlarının çeşitlendiğine şahit olduklarını ifade etti. Erdoğan, ''Ülkeler gibi, iş adamlarının da önünde iki tercih bulunuyor; ya değişimi izlemek ya da değişimi yönetmek... Değişimi izlemekle yetinenler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esen rüzgara göre hareket etmek zorunda kalacaklardır. Değişime hükmedenler, değişimi yönlendirenler ise kendileri, toplumları, ülkeleri adına belirleyici konumda olacaklardır'' diye konuştu. 2008 sonunda ABD'nin, kendini merkeze koymak suretiyle bir ekonomik krizi yönettiğini iddia ederken, maalesef bir ekonomik krizin merkezi olduğunu, küreselleşmenin etkisiyle bu krizin tüm dünya ülkelerini az ya da çok etkisi altına aldığını hatırlatan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, G-20 üyesi bir ülke olarak, hasar tespiti yapmak, çözümler geliştirmek, tedbirleri hayata geçirmek adına G-20 zirvelerine katıldığını ve önerilerini orada dile getirdiğini anlattı. Küresel finans krizinin her ülkeye ve küresel ekonomiye önemli mesajlar verdiğine dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ancak, bu mesajlardan özellikle bir tanesini, bütün bir insanlık olarak çok iyi okumak, çok iyi anlamak ve gereğini de yerine getirmek durumunda olduğumuz açıktır. Küçük bir köye dönüşen dünyamızda, yoksulun daha da yoksullaştığı, zenginin daha da zenginleştiği bir sistemin sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bir kesim, sınır tanımaksızın tüketirken, sınır tanımaksızın hırsla kazanırken, diğer bir kesimin, küreselleşmenin aracı olan televizyon ve internetten bunu sadece seyrediyor olması, vicdanları yaralamakta, adalet duygusunu zedelemektedir. Özellikle İslam ülkelerinin, özellikle İslam ülkelerindeki iş adamlarının, bizim medeniyetimize, inançlarımıza, kültürümüze tamamen zıt olan bu eşitsizlik üzerinde daha fazla durmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler, diline, inancına, derisinin rengine asla ve asla bakmadan, komşuluk hukukunu yücelten, komşusunu adeta kardeşi gibi gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Yine bizler, tamamen bu topluluğu kast ediyoruz, kanaat gibi eşsiz bir kavramı, eşsiz bir hayat anlayışını her an gözönünde bulundurması gereken bir kültürden, bir medeniyetten geliyoruz. Yoksulluk sorunu, hiç şüphesiz bizim ortak sorunumuzdur. Açlık sorunu, hiç şüphesiz bizim ortak sorunumuzdur. Dünyanın çeşitli coğrafyalarını tehdit eden salgın hastalıklar sorunu bizim ortak sorunumuzdur. Çevre kirlenmesi, küresel ısınma, su sorunları, herkesten önce bizim ortak sorunlarımızdır. Hangi coğrafyada olursa olsun, tabii afetlerle mağdur duruma düşmüş insanların sorunu bizim ortak sorunumuzdur. Aynı şekilde, terör nedeniyle, çatışmalar nedeniyle, iç savaşlar nedeniyle masum sivillerini yitiren toplumların sorunu bizim ortak sorunumuzdur. Şunu asla unutmayınız... Pakistan'da sel felaketinde ölen çocuklar bizim çocuklarımızdır. Şili'de, Haiti'de depremde ölen çocuklar yine bizim elimizi uzatmamız gereken çocuklardır. Sudan'ın çocukları, Bağdat'ın çocukları, Kabil'in çocukları, Gazze'nin çocukları elbette ki bizim çocuklarımızdır. Dünya bu sorunlara sırtını dönse bile biz sırtımızı dönemeyiz. Dünya sessiz, tepkisiz kalsa bile, biz sessiz, tepkisiz kalamayız. İşte onun için, bölgesel ve küresel meselelere daha fazla eğilmek, barış adına daha fazla çaba harcamak, küreselleşmede söz sahibi, değişimde pay sahibi olmak zorundayız. Onun için bu topluluğun üzerinde çok önemli görevler var. Biz gelişmeleri izlemekle, uzaktan seyretmekle yetinemeyiz değerli kardeşlerim... Barışı tesis etmediğimiz müddetçe, insanlığın vicdanında adalet duygusunu tamir edemediğimiz müddetçe, yeni ve daha büyük, daha yıkıcı krizler dünyamızı tehdit etmeyi sürdürecektir.'' -ERDOĞAN'A FİLİSTİN BAYRAKLI ATKI- Erdoğan, konuşmasını yapmak üzere sahneye geldiğinde, salondaki bir grup ''Allahu ekber velillahil hamd'' diyerek teşrik tekbiri getirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Vardan, Başbakan Erdoğan'a ''Türkiye'nin yükselen bir değer olması tesadüf değil. Biz bunu belgelemek istedik'' diyerek, kitap armağan etti. Daha sonra Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, MÜSİAD Genel Başkanı Vardan, IBF Başkanı Erol Yarar ve konuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan, sahneden inmeden önce, kendisine verilen ve üzerinde Filistin bayrağı işlenmiş olan atkıyı boynuna taktı. Birlikte fotoğraf çektirmek isteyen kalabalık nedeniyle Erdoğan, salondan güçlükle ayrılabildi ve fuar salonunu gezdi.