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BBC Türkçe

Erdoğan'dan AB'ye: Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır

Cumhurbaşkanı, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak askıya alınmasını tavsiye etmesine tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır" dedi.

25 Kasım 2016 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak askıya alınmasını tavsiye etmesine tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne (AB) seslenen Erdoğan, "Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır" dedi.

KADEM Adalet ve Kadın Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplanmışlar, gelmişler bir araya 30-40 kişi, verilen o bildiriye 'Hayır' diyor, yok diğerleri 400-500 kişi 'Evet' diyor, topunuz 'Evet' dese ne yazar?" dedi.

Batı'nın mülteci krizi nedeniyle Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve bu gibi yaptırımların Türkiye'yi çökertemeyeceğini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayanırsa feryat ettiniz. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı tehditlerden ne ben anlarım ne bu millet anlar, bunu da bilesiniz.

"53 yıldır bu ülkeye Avrupa Birliği'nin kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor? Eğer yaptırım uyguluyorlarsa ne oldu? Battık mı, bittik mi, çöktük mü? Dimdik durduk. Şu 14 senede Türkiye'yi aldığımız yerden nereye getirdiğimiz ortada. Evelallah dik duracağız, yolumuza devam edeceğiz."

Avrupa Parlamentosu (AP), Perşembe günü müzakerelerin geçici olarak askıya alınması yönündeki tavsiye niteliğindeki karar tasarısını kabul etmişti.

Ankara, AP'nin karar tasarısını 37'ye karşı 479 oyla kabul etmesine tepki göstermişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de AB liderlerine "mültecileri otobüslere bindirip göndeririz" dediği iddia edilmişti.

bir belgeyi yayımlamıştı

Belgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Juncker ve Tusk'a, "Herhangi bir zamanda Yunanistan ve Bulgaristan'a kapıları açıp, mültecileri otobüslere bindirip göndeririz" dediği görülmüştü

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