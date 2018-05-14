Erdoğan'dan ABD'ye: Ne olarak tanırsanız tanıyın, Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararı ile ilgili "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde ara bulucu rolünü kaybetmiştir." dedi.

Erdoğan, "ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Başta Amerika olmak üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarmış. Ne olarak tanırsanız tanıyın. BM bunun oylamasını yaptı. 128 ülke tavrını çok net ortaya koydu. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir” ifadelerini kullandı.

Londra’da Intercontinental Otel’de düzenlenen akşam yemeğinde TURKEN Vakfı mensubu öğrencilerle bir araya gelerek, katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

''Bir insani büyük yapan düşünceleridir. Başarının anahtarı azim ve diyarettir. Dünya hayatı dikensiz bir gül bahçesi değildir. Bu dünyada gam baki değildir. Kalıcı olan bizi ve kainatı yaratan yüce Allah’tır. Ve baki kalan iyilik fidanlarıdır. Bu vakıf böyle rasgele kurulmadı. Bunda bir incelik, hassasiyet yatıyor. Bu vakıf her geçen gün büyümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. TURKEN Vakfı'nın kısa sürede ciddi mesafe kat ettiğini görüyoruz. Vakıf FETÖ'cü alçakların elinde olan yurt dışı eğitim alanlarında büyük başarı kazandı. Türken yeri geldiğinde yurt dışındaki öğrencilerimizin ailesi, zor zamanlarında sırtını dayayacağı en yakın dostudur.''

Suriyeli mülteciler

''Suriye'de 7 yıldır aralıksız devam eden kriz bir milyon insanın canını aldı. 3 buçuk milyonu Türkiye'de olmak üzere Suriyeliler evlerini terk edip başka yerlere sığındı. Kimi zaman Ege'nin azgın dalgaları ile boğuştular ve karaya ulaşmadan hayatlarını o azgın dalgalar arasında kaybetti.”

''Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir''

''Kudüs İsrail'in başkenti, olacakmış. Başta ABD olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacakmış. Ya ne olarak tanırsanız tanıyın. 128 ülke tavrını çok net ortaya koydu. Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir.

Teröristler arasında ayrım yapamayız. Tehdit ve baskılara aldırmadan hak ve özgürlük mücedelemizi sabırla sürdüreceğiz.

Türkiye'nin mücadelesi mazlumların mücadelesidir. Yurtdışında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 7 Haziran'da başlayacaktır. Yıllar yılı seçme 18 seçilme 30 idi. Biz onu da 18'e indiriyoruz. Seçme ve seçilme 18 olmak suretiyle bunun da önünü açtık.”