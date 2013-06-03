Erdoğan'dan ABD'ye: Bize itidal çağrısında bulunanlar...

Fas, Tunus ve Cezyir'i ziayert etmek üzere yol çıkan Başbakan Erdoğan, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ABD'den gelen itidal çağrısına sert bir yanıt verdi. Erdoğan "Onlar kendilerin baksın" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ben bir başbakan olarak, bir vatandaş olarak bu olayla ilgili olarak saf, temiz oradaki duygusal bir sosyal medyadan alıkları bilgiler neticesinde orayı katılanları ayırırsak aşırı uçların organize ettiği bir olaydır. Olay Gezi Parkı olayı değildir. Çünkü Gezi Parkı'nda ağaçların kaldırılması söz konusu değildir. Dün programda da ifade etttim, oradaki 10 tane ağaç kesilmiyor, sökülüyor ve Çağlayan'a taşınıyor. Olay bu. Gezi Parkı'ndaki hedefimiz, 2011 seçimlerinde açıkladım. Aradan 2 yıl geçti, 2 yıldır herhangi bir ses yok. Taksim'de yayalaştırma çalışması yapıyoruz, bununla ilgili de sıkıntı yaşamadık. Şu an böyle bir adımın atılması organize bir olaydır. Aklıselim vatandaşımın bu oyuna gelmemesi lazım. Burada yapılacak olan bir topçu kışlası olayıdır. Şu andaki adıyla Ceylan Otel, orası da ağaçlıktı. Marmara da Taksim alanının terasıydı, orası tamamıyla temizlendi, söküldü ve şu anki halien getirildi. O zaman niye kimsenin sesi çıkmadı. Gezi Parkı olayı bir fitilleme olayıdır. CHP çok aktif rol aldı bu olayda, benim saf, temiz vatandaşım da buna uydu. Şu anda geldğimi nokta itibarıyla burada CHP'nin çok büyük vebali vardır, aşırı uçlarla dayanışması vardır.

(Soru soran gazeteciye) Siz bile Gezi Parkı olayı dışında bir şey söylemiyorsunuz. Miting yapmak isteyen göğsünü gere gere yapar, biz de güvenliğini sağlarız. Bütün bunları yaparken kendileri için temel hak ve hürriyet olduğunu iddia edenler benim temel hak ve hürriyetlerime saldırıyorsa bu ne olacak? Bir sürü araç yakıldı, bu araçlar benim sivil vatandaşımın. Ankara'nın İzmir'in Gezi Parkı ile ne alakası var? Değişik illerde yapılan bu eylemler amacını ortaya koyuyor. Sandıkta AK Parti'yi yenemeyenler bu yollarla geride bırakabilir miyiz diye düşünüyorlar. 10 ay sonra sandık geliyor. Bu sandıkta gereken cevabı milletim verecek. Biz anti-demokratik bir uygulama veriyorsak bu ülkede milletim bizi alaşağı eder. Biz bugüne cebirle şiddetle bir şey yapmadık. Ama şimdi cebirle şiddetle bir takım şeyler elde edilmeye çalışılıyor. Sakin olun, her şey yoluna girecek. Geçmişte de çok yaşadık bunu, Cunhuriyet mitinglerini unutmadık. Çağrılar yapıldı, netice alınmadı.

Türkiye güçlenmemeli, Türkiye büyümemeli, bunu hazmedemiyorlar. Bununla gurulanması gerekenler artık Türkiye muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkıyor demesi gerekenler bunun önüne engel koymaya çalışıyor.

Bu tür zamanlarda başbakan hep yurtdışına gider diyorlar, bunlar zavallı, bunlar aciz. Bu ziayertler aylar öncesinden planlandığını bilmeyecek kadar cahiller.

Olayların dış bağlantısı hakkında fikriniz var mı?

İstihbarat teşkilatı görevini yapıyor şu an ama isim zikretmemiz doğru olmaz. Belli olunca hesaplaşmasını yapacağız. Bize itidal tavsiye edenler önce kendileri itidal noktasına gelsin. Biz gayet mutedil davranıyoruz. Biz mutedil davrandığımız için onca polisimiz yaralandı. İstanbu'da başbakanlık ofisimiz taşlandı, bunları yapanlar belli. Birileri diyor ki polis çekilsin. Polis başbakanlık ofisini korumayacak mı? O zaman bu aşırı uçlar girsinler başbakanlık ofisini işgal etsin, kamu kuruluşlarını işgal etsin. Bu ülkede bir çok şey oldu, astılar zehirlediler, ama bu ülkede biz bu ülkenin imkanlarını sahipleneceğiz ve geleceğe yürüyeceğiz.

Şiddet içeren eylemlerin yanında demokratik kuralla çerçevesinde yapılasına ne diyorsunzu? Tencere tava çalmaya, korna çalmaya mesela...

Tencere tava hep aynı hava... Eski alışkanlıklar, çok gördük bunları.

Özellikle dış basın Taksim'deki olayları Türk baharına benzetiyorlar. buna ne diyorsunuz?

Bu haberler çok afaki. Arap baharının olduğu ülkelerde çok partili bir sistem gibi bir şey var mı? Tunus'ta böyle bir hak var mıydı? Şu an Suriye'de böyle bir hak var mı? Mısır'da var mıydı? Bunlar bunu bilmeyecek kadar siyasetten uzak, cahiller. Türkiye'de sandıklar 6 saat içerisinde açıklanır. Bu ne demek? Parlamenter sistem oturmuştur. Türkiye'de Türk baharından bahsedenler, doğru biz şu an bahar mevsimini yaşıyoruz ama bu bahar mevsimini kışa çevirmeye çalışanlar var, onu da başaramayacaklar.

Eylem yapanları küçümseyerek grupları kışkırttığınız söyleniyor. Buna katılıyor musunuz? Yumuşatıcı ifadeler kullanmadığınız nokasında eleştirliyorsunuz

Yumşatıcı ifade en olabilir? Bana onu bir öğretiseniz ben ona göre konuşurum. Siz bu ülkenin evladı olarak şunu görmeniz lazım. Bu ülkede ne yapılmadı ki böyle bir adım atılıyor? Siz ne mesaj aldınız? Ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir adım attılar?

Eğitimle, alkolle ilgili yasaklara karşı harekete geçti o insanlar. Ayrıca burdaki insanlar CHP'yi de desteklemiyor. Hükümetin neden bu insanlar ayağa kalktı diye sormamasına tepki

Burda CHP yok, kim var peki?

Üniversite öğrencileri var...

Onların ideolojileri yok mu? Bu ülkenin evlerinde zorla tuttuğumuz yüzde 50'lik bir kesim var. Eğitimde cumhuriyet tarihinin atmadığı adımları attığımız için mi eleştiriliyoruz? Eğitimle ilgili bir pankart mı vardır orda? Siz işte elinizdeki bilgilerle Reuters'i böyle bilgilendiriyorsunuz. Alkol yasağı diyorsunuz. alkol yasağı yoktur, alkol düzenlemesi vardır. Fransa'nın Reuters'in mensubusun, Fransa'daki uygulamalara bak, orada bu uygulamaların ne denli olduğuna bak. Karayollarında benzin istasyonlarında alkol satışını yasaklamakla trafik kazalarını nasıl minimize ederiz bunun peşindeyiz. Lütfen anayasanın 58.maddesini okuyun ve devlete nasıl bir görev yüklendiğini görün.

Reklamların iptali hakkında ne diyeceksiniz?

Bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Konuyla ilgili gerekli adımları atacak arkadaşlarımız. Eğer bunu reklamverenlerden bağımsız yapıyorlarsa bunun bedelini çok ağır öderler. Bunu ideolojik ambargo olarak görürüz ve gerekli müdaheleyi yaparız. Çünkü bu firmalar bizden hep destek görmüştür, bu ülkeyi onlar yönetmeyecek biz yöneteceğiz.

Borsadaki düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Borsa iner çıkar, borsa her zaman istikararlı bir çizgi takip etmez. Biz iktidara geldiğimizde borsa 11 bindi şimdi 90 bin seviyesinde. Bu sürecin bütütne bakın. İnsanı üzen bu zaten, bir tarafta havaalanının ihalesi yapılıyor, arkasında 3. köprü ihalesi yapılıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin ekononmik olarak nereye geldiğini gösteren göstergelerdir. Türkiye güvenli bir limandır. Borsayla ilgili değerlendirmeleri yaparken sadece biste bakmayın, dışarıya da bakın. Onlarda düşüş var mı? Genel olarak bakınca bunun genel bir düşüş olduğunu göreceksiniz.