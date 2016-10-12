Erdoğan'dan ABD'ye: Bizde sizden daha tarafsız yargı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in ABD'den iade edilmemesiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklu olduğunu hatırlatarak "ABD'de senin savcıların FETÖ örgütü sayesinde burada yedirilecek, içirilecek sonra ülkene dönecek sonra bir Türk vatandaşı ülkene girerken alacaksın, 6 aydır orada tutacaksın yargılamayacaksın" dedi. Gülen'in iadesine dair "ABD'ye 'Darbeye kalkışan o kişiyi niye hesaba çekmiyorsunuz' diye sorduğumuzda 'böyle burada tarafsız yargı var' diyorlar" diyen Erdoğan, "Kusura bakma, bizde senden daha tarafsız bir yargı var. Kendimizi bilmezsek gücümüze inanmazsak kimse bu ülkeyi takdir etmez" görüşünü savundu.

Hâkim ve savcılar, salona girişi esnasında ve konuşmasını bitirdiği sırada Erdoğan'ı ayağa kalkarak alkışladı.

Erdoğan'ın, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen hâkim ve savcıların kura törenindeki konuşmasından ilgili bölüm şöyle:

"Benim şurada özel harekatta aslan gibi 56 tane yavrumun şehadetinin hesabını kim verir? Sadece şu külliyenin etrafında 20 şehidimin hesabını kim verecek? Kazan'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 39 kişinin hesabını kim verecek? Hala bakıyorum birileri bir şeyler söylüyor. Az önce değerli bakanım da ifade etti. Şu makama gelenler şüphesiz hem tarafsız hem bağımsız olacak. "Bu kadar ismi nereden biliyorsunuz, nasıl oldu da hemen içeri aldınız" diyorlar. Biz devletiz diyorlar. Burası Çatladıkapı muhtarlığı değil ki? Nerede, kim, ne yapıyor diye devletin istihbaratı bilmiyorsa kusura bakmasın. Sen kalkacaksın ABD'de senin savcıların FETÖ örgütü sayesinde burada yedirilecek, içirilecek sonra ülkene dönecek sonra bir Türk vatandaşı ülkene girerken alacaksın, 6 aydır orada tutacaksın yargılamayacaksın. 'Darbeye kalkışan o kişiyi niye hesaba çekmiyorsunuz' diye sorduğumuzda böyle böyle burada tarafsız yargı var. Kusura bakma, bizde senden daha tarafsız bir yargı var. Kendimizi bilmezsek gücümüze inanmazsak kimse bu ülkeyi takdir etmez.

"ABD’ye: Bundan sonra böyle..."

"ABD'ye FETÖ'nun iadesi için 85 koli dosya gitti, hala gönderiliyor. Bakanımız şimdi gidecek, bakın onlar istediğinde biz veriyoruz, biz böylesine bir teröristi istediğimizde vermiyorlar. Neymiş yargı varmış, mahkeme kararı varmış. Gün ola harman ola, aynı şey burada da olabilir. Aynı şeyi istediklerinde biz de size havale edeceğiz, siz karar vermedikçe biz de vermeyeceğiz Bundan sonra böyle. Eğer bu ülke ülkendeki bir kişiyi terörist ilan etmişse vereceksin, vermiyorsan su kaçağı vardır. MGK kararıyla bir kişiyi terör örgütü ilan ediyorsak buna dünyanın her kesimi kulak kabartması lazım. Bunun yargı sürecini de isteyen ülkeye havale edersiniz. İngiltere yapıyor, sen niye yapmıyorsun? Sen de yapıyorsun. İngiltere bize bir sürü kişi verdik, biz de veriyoruz. ABD gereğini yapmamıştır, siyasi noktada ciddi bir sıkıntı vardır."