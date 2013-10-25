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Politika

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e özel ziyaret

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Hac'dan dönen Gül ailesine 'hayırlı olsun' ziyaretine gitti

25 Ekim 2013 08:30

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki haftalık görüşmesi bu kez aile ziyareti havasında gerçekleşti. Hac'dan dönen Gül ailesi kendilerine 'hayırlı olsun' ziyaretine gelen Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda ağırladı.

 

Hac'dan dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, kendilerine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırladı.

Haftalık olağan görüşmenin yeri ise her zamanki gibi Çankaya Köşkü değil, Cumhurbaşkanlığı Konutu'ydu.

Gül ve Erdoğan'ın gündemdeki konuları ele aldığı görüşmede, Suriye sınırındaki gerginlik, çözüm süreci ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkındaki iddialar ele alındı.

 

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