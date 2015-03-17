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Erdoğan'dan 'Abdullah Cömert'in annesine tehdit davası' hakkında açıklama

Erdoğan'ın Abdullah Cömert'in annesine 'tehdit' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı

17 Mart 2015 12:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Gezi eylemleri sırasında Akrep adı verilen zırhlı araçtan açılan gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert hakkında dava açmadığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının Anadolu Ajansı’na söylediğine göre savcılık kendi inisiyatifiyle soruşturma başlatmış.

Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert, mahkeme celbini Twitter’dan, “Emri ver oğlunu katlettir sonra da git şikayetçi ol. Yeni Türkiye alın işte, dün ben bugün annem. 58 yaşında annem binlerce korumalı Tayyip’i tehdit etmiş. Tayyip de korkup şikayetçi olmuş” sözleriyle paylaşmıştı. Celbde, Erdoğan‘mağdur’ olarak yer alıyordu.

AA’nın haberinde Erdoğan’ın veya avukatlarının, Cömert’in annesine yönelik bir dava açmadığı vurgulandı. Hatice Cömert’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bazı ifadelerinin, polis tarafından savcılığa intikal ettirmesinin ardından, savcılığın resen soruşturma başlattığı kaydedildi.

Hatice Cömert, “İnşallah Erdoğan kefen bile giyemeyecek, o kefen ona nasip olmayacak, inşallah yanarak ölecek, yanarak inşallah” demişti.

Soruşturmada, söz konusu ifadenin bir yakarış olduğu bir tehdit unsuru bulunmaması nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti.

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