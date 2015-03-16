Erdoğan, Abdullah Cömert'in annesine 'tehdit' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu, savcı takipsizlik kararı verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antakya’daki Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert hakkında ‘tehdit’ gerekçesiyle dava açtı. Savcılık, "tehdit değil yakarış" diyerek takipsizlik kararı verdi.

Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert, mahkeme celbini Twitter’dan “Emri ver oğlunu katlettir sonra da git şikayetçi ol. Yeni Türkiye alın işte, dün ben bugün annem. 58 yaşında annem binlerce korumalı Tayyip’i tehdit etmiş. Tayyip de korkup şikayetçi olmuş” sözleriyle paylaştı. Mahkeme celbinde suçun tarihi 21 Şubat 2015, yeri ise Mersin olarak belirtildi.

Savcılıktan takipsizlik

Savcılık suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Hürriyet'ten Ali Dağlar'ın haberine göre, Cömert ailesinin avukatı Erhan Biner takipsizlik kararına gerekçe olarak savcılığın “Bu ifadeler tehdit değil bir yakarış. Konuşmanın öncesi ve sonrası bir bütün olarak değerlendirildiğinde tehdit suçunun unsurlarının oluşmadığı” kanaatini bildirdiğini söyledi. Takipsizlik kararına itiraz süresi 15 gün.