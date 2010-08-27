-ERDOĞAN'DAN A MİLLİ BASKETBOL TAKIMINA MORAL ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan ''12 Dev Adam''ın, yoğun bir gayret ve hazırlığın içinde olduğunu belirterek, ''İlk defa ülkemizde, böyle bir dünya şampiyonasının yapılması ve bu şampiyonada da millilerimizin o arzulanan başarıyı elde etmeleri, en büyük temennimizdir'' dedi. Erdoğan, Dünya Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan, A Milli Basketbol Takımı'nın antrenman yaptığı Ankara Spor Salonu'nu ziyaret etti. Basket sahasına giren ve A Milli basketbolcular ile görüşen Erdoğan, antrenör Bogdan Tanjeviç ile de bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra A Milli Basketbol takımı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Erdoğan, fotoğrafın ardından, bir süre basketbol takımının antrenmanını izledi. Erdoğan'a ziyareti sırasında, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti. -''FİNALE YÜRÜMEMİZ LAZIM''- Spor salonundan ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, basketbol takımını nasıl bulduğunun sorulması üzerine, ''12 Dev adamlarımız, yoğun bir gayretle, yoğun bir hazırlığın içindeler. İlk defa ülkemizde, böyle bir dünya şampiyonasının yapılması ve bu şampiyonada da millilerimizin o arzulanan başarıyı elde etmeleri en büyük temennimizdir. Kendilerinde bu heyecanı, bu aşkı gördük. Böyle bir gayretin içerisinde... Sadece bir eksiğimiz dışında takımda herhangi bir sakatlığın olmaması sıkıntının olmaması, bunlar da bizim avantajımızdır. Seyircilerimizle beraber el ele büyük bir heyecanla inşallah ve gruplardan çıkıp ondan sonra finale yürümemiz lazım'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Maçları izlemeye gelecek misiniz?'' sorusunu ise ''Bizim de biliyorsunuz bu ara malum halk oylamasıyla ilgili bir kampanyamız var. Buna rağmen Rusya maçına gelmeyi düşünüyorum. Çünkü o gün Ankara'dayım. Akşam da maça katılacağım. Tüm halkımızı da tabi özellikle milli maçlarımıza katılmaya davet ediyoruz'' diye yanıtladı.