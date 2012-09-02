T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'dan 8 ilin valisine zırhlı araç

Başbakan Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'daki 8 ilin valisine zırhlı araç sipariş etti

02 Eylül 2012 22:25

PKK ’nın son dönemde artan eylemleri ve devlet yetkililerine suikast düzenleyeceği ihbarının ardından kritik önemdeki 8 ilin valisi için Almanya ’dan Mercedes G500 zırhlı cip getirtildi. 

Mercedes Benz firmasından her biri 7 bin Euro artı KDV’ye kiralanan Guard (muhafız) 500 cipler, fabrika çıkışlı olarak zırhlı üretiliyor ve sınıfının en güvenli araçları arasında gösteriliyor. 
 
Geçen hafta Başbakanlık Resmi Konutu’nda G500 cipe binerek test eden Erdoğan aracı kullanan şoföre, “Koltuğunu biraz öne çek” dedi. Koltuğun çekilmesinin ardından önde çok dar bir alan kaldığını gören Erdoğan “Koruma nereye oturacak” diye sordu. 
 
Başbakan Erdoğan , kabini biraz dar buldu ancak aracın güvenlik özelliklerini öğrenince ikna oldu. 
 
 

Son ana kadar gizlendi

 
 
Batman , Diyarbakır , Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van , Tunceli , Bingöl valileri için getirtilen cipler çarşamba günü Başbakanlık’tan 3 TIR’a yüklenerek Doğu ve Güneydoğu ’ya doğru yola çıkarıldı. 
 
Kamyonlara yol boyunca Özel Harekât polisleri ve Emniyet eskort aracı eşlik etti. İlk cip Hakkâri Valisi’ne teslim edildi. 
 
TIR’lar cipleri güvenlik eskortuyla birlikte diğer illerin valilerine teslim ettikten sonra Ankara ’ya dönecek.
 
Güvenlik sorunu çıkmaması ve diğer il valilerinin de “Bize neden yok” dememesi için ciplerin Almanya ’dan getirtilmesi gizli bir şekilde yürütüldü. 
 
 
G500'ÜN ÖZELLİKLERİ 
 
İlk üretim tarihi 1979 
Üretim yeri Avusturya 
El yapımı 
5 veya 7 ileri otomatik vites seçeneği 
8 silindirli 
Ağırlığı 5 ton 
Yolcu alanı sertleştirilmiş balistik çelikle kaplı. 
Çatı ve zemin el bombası ve mayına karşı korumalı. 
Tüfek ve M80 topuna karşı korumalı. 
Run-flat tekerlek korumasıyla patlamada bile hareket kabiliyeti var. 
 

ETİKETLER

pkk8 valig500 araç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24