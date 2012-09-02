Erdoğan'dan 8 ilin valisine zırhlı araç

PKK ’nın son dönemde artan eylemleri ve devlet yetkililerine suikast düzenleyeceği ihbarının ardından kritik önemdeki 8 ilin valisi için Almanya ’dan Mercedes G500 zırhlı cip getirtildi.

Mercedes Benz firmasından her biri 7 bin Euro artı KDV’ye kiralanan Guard (muhafız) 500 cipler, fabrika çıkışlı olarak zırhlı üretiliyor ve sınıfının en güvenli araçları arasında gösteriliyor.

Geçen hafta Başbakanlık Resmi Konutu’nda G500 cipe binerek test eden Erdoğan aracı kullanan şoföre, “Koltuğunu biraz öne çek” dedi. Koltuğun çekilmesinin ardından önde çok dar bir alan kaldığını gören Erdoğan “Koruma nereye oturacak” diye sordu.

Başbakan Erdoğan , kabini biraz dar buldu ancak aracın güvenlik özelliklerini öğrenince ikna oldu.

Son ana kadar gizlendi

Batman , Diyarbakır , Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van , Tunceli , Bingöl valileri için getirtilen cipler çarşamba günü Başbakanlık’tan 3 TIR’a yüklenerek Doğu ve Güneydoğu ’ya doğru yola çıkarıldı.

Kamyonlara yol boyunca Özel Harekât polisleri ve Emniyet eskort aracı eşlik etti. İlk cip Hakkâri Valisi’ne teslim edildi.

TIR’lar cipleri güvenlik eskortuyla birlikte diğer illerin valilerine teslim ettikten sonra Ankara ’ya dönecek.

Güvenlik sorunu çıkmaması ve diğer il valilerinin de “Bize neden yok” dememesi için ciplerin Almanya ’dan getirtilmesi gizli bir şekilde yürütüldü.

G500'ÜN ÖZELLİKLERİ

İlk üretim tarihi 1979

Üretim yeri Avusturya

El yapımı

5 veya 7 ileri otomatik vites seçeneği

8 silindirli

Ağırlığı 5 ton

Yolcu alanı sertleştirilmiş balistik çelikle kaplı.

Çatı ve zemin el bombası ve mayına karşı korumalı.

Tüfek ve M80 topuna karşı korumalı.

Run-flat tekerlek korumasıyla patlamada bile hareket kabiliyeti var.