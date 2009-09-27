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Politika

Erdoğan'dan 5 ülkeye nükleer mesaj

27 Eylül 2009 02:27

Başbakan Erdoğan, Marriott Marquis Otel'de, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile de bir araya geldi.

Erdoğan burada da nükleer silahla konusuna değinerek, ''O da nedir? Nükleer silahların yayılmasını engellemeyi görüştük. Ve gündemimizde bu vardı. Dileğimiz dünyamızın bu nükleer silah tehditlerinden, yayılmasından kurtulmasıdır. Tabi bunun başını da ilk beşin (ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa) çekmesi lazım. Çünkü, bu nasihati çekenler önce kendileri ilk adımı atacak ki dünya artık bu problemden kurtulsun. Bu nasihati çekme noktasında olanlar eğer bu adımı atmazlarsa, başkalarından bunu isteme hakkımız herhalde olmaz" dedi.

Başbakan Erdoğan, "Bakınız 'insan uyur ama ölüm uyumaz.' Bunu böyle bilmemiz lazım. Öyleyse bu nükleer silahların tehdidinden bir defa kurtulmamız gerekiyor. Ne zaman, ölümün kimi, nerede, nasıl bulacağı belli olmaz ve nükleer silahlarla insanlar sürekli bir tehdidin altında yaşamamalı. Eğer küresel barış istiyorsak, bunu da bu şekilde sağlamalıyız. Sadece bol bol paraları harcamış olursunuz ama hiç bir zaman o silahı kazandım diye de ülkenize, halkınıza ne huzur ne mutluluk getiremezsiniz'' şeklinde konuştu.

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