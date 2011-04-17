-ERDOĞAN'DAN "VERİMLİLİK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin özellikle son sekiz yıldan bu yana küresel krizlere rağmen dünyanın en hızlı ve en istikrarlı büyüyen ülkeleri arasında ön sıralarda yer almasının, toplam kalite ve verimlilik anlayışına gösterdiği önemden kaynaklandığını belirtti. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Verimlilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladığı bildirildi. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Gelişmiş ülkelerin kalkınmasında en önemli parametrelerden biri de toplam kalitenin yanı sıra verimliliktir. Türkiye'nin özellikle son sekiz yıldan bu yana, yaşanan kürsel krizlere rağmen, dünyanın en hızlı ve en istikrarlı büyüyen ülkeleri arasında ön sıralarda yer alması, toplam kalite ve verimlilik anlayışına gösterdiği önemden kaynaklanmaktadır. Bugün, 100'den fazla ülkeye sanayi malı ihraç eden Türkiye, bu başarıyı verimli işçileri, verimli işverenleri ve verimli mühendisleri sayesinde elde etmektedir. Zira verimliliğin temeli insandır. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve niteliği ile sanayimizin çalışma prensiplerinin birbirine uyumu yükseldikçe, ARGE ve yenilikçilik konusunda gelişme sağlandıkça kaynaklarımız daha verimli kullanılacak, büyümü hızımız da orantılı bir biçimde yükselecektir. Verimlilik bilincinin geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması temennisiyle Verimlilik Haftası'nı kutluyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.''