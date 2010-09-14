-ERDOĞAN'DAN "TEŞEKKÜR" İLANI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de yapılan halk oylaması nedeniyle gazetelerde bir teşekkür mesajı yayımladı. Bazı gazetelerde, ''Teşekkürler Türkiye'' başlığıyla yayımlanan ilanda Başbakan Erdoğan, 12 Eylül halk oylamasında aziz milletin iradesinin tecelli ettiğini belirtti. Erdoğan'ın, mesajı şöyle: ''Milletimiz, demokrasiye olan inancını ve güvenini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, ileri demokrasiye 'evet' dedi. Türkiye, özgürleşmeye 'evet' dedi. Türkiye, hukukun üstünlüğüne 'evet' dedi. Türkiye, milli iradenin kayıtsız şartsız hakimiyetine 'evet' dedi. 'Evet' diyen de kazandı, 'Hayır' diyen de kazandı. Kazanan demokrasi oldu. Çünkü ileri demokrasi herkes içindir. Hukukun üstünlüğü herkes içindir. Aziz milletimize gösterdiği büyük destekten dolayı teşekkür ediyor, bu sonuçta emeği geçen, katkısı olan herkesi gönülden kutluyorum.''