-ERDOĞAN'DAN "MEMUR" YANITI İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Memur dedim diye kendini devletin onurlu memuruyla bir tutma, onlarla asla seni bir tutmam, memurun işçinin başımın üstünde yeri var'' dedi. Erdoğan, 12 Eylülde ''evet diyenlerin, ileri demokrasiye, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne ''evet'' diyeceğini söyledi. İzmir'in Türkiye'nin modern yüzü ve değişimin sembolü olduğunu, her zaman da değişimden ve demokrasiden yana olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, Anayasa değişikliğinin zihniyet değişimin ilk adımı olacağını ifade etti. Anayasayı defalarca değiştirdiklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Birçok yasa çıkardık, hangisi ülkeyi geri götürdü, hangisi demokrasimizi geriletti, hangisi kalkınmamızı engelledi? Biz siyasi polemiklerle milletimizi yönetecek değiliz. Halkımızın zihnini bulandırmak niyetinde değiliz, cesur şekilde Anayasa değişiklik paketinin içeriğini anlatıyoruz'' diye konuştu. Değişiklik maddeleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, ''Benim Ayşe kardeşim memur olacak, onları bakkala manava soruyorlar, hakkında verilen yanlış bilgi nedeniyle memur olamıyorlar. Vatandaşımın geleceğini karartıyorlar. Anayasa değişikliğiyle bu insanlık dışı uygulamaya son veriyoruz'' dedi. -MEMUR TARTIŞMALARI- Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olmuş, CHP Genel Başkanı, ben sana memur dedim, memurluk yapmadın mı yaptın. Memur dedim diye kendini devletin onurlu memuruyla bir tutma, ben onlarla seni asla bir tutmam. Memurun, işçinin başımın üstünde yeri var, ben de işçi emeklisiyim, o ayrı konu. Sen nerede memursun bunu öğrenmek istersen, adresi vereyim sana, sen CHP zihniyetinin memurusun. Olayın aslı budur ve onun gereğini yerine getirdin. Yapılan bu. Devletin kurumunu zarara uğratanlardan bir tanesisin, detaylarına inşallah genel seçimde gireriz.'' Artık memurun devletle masaya oturacağını, toplu görüşme değil, toplu sözleşme yapacağını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Diyorlar ki 'Kelimeyi değiştirdiler.' Ya sen müzakereleri takip etmedin, ya da okumadın. Bilirkişi kalkıyor, Bakanlar Kurulu'na gelmiyor. Şimdi yeni bir içeriği olan bilirkişi heyeti oluşuyor'' dedi. Erdoğan, memur emeklisinin de toplu sözleşmeden istifade edeceğini dile getirdi. Birilerinin çıkıp emekliyi istismar ettiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şu tespitlerime dikkat edin. 2002'de göreve geldik, en düşük SSK emekli aylığı 257 liraydı, yüzde 180 artışla en düşük SSK emekli aylığını 720 liraya çıkardık. Nereden nereye? Halep oradaysa, arşın İzmir Gündoğdu'da. 2002'de en düşük memur emekli maaşı 346 liraydı, bugün en düşük memur emekli aylığı 830 lira oldu, artış oranı yüzde 139. Değerli kardeşlerim, bunları nasıl görmezden gelelim? Yalan yanlış bilgiyle aldatmaya kalkıyorlar. Sıkılmadan SSK Genel Müdürlüğü yapmışsın, 'Enflasyona ezdirdiler' diyor. El insaf, el vicdan, biz göreve geldiğimizde enflasyon yüzde 30'du, şimdi yüzde 7.6. Ayıp. Bizden önceki iktidarlar halkımı sömürdü. Üç haneli enflasyon gördü, şimdi tek hanelideyiz.'' - İŞSİZLİK RAKAMLAR- Başbakan Erdoğan, İspanya'da işsizliğin yüzde 19'a çıktını belirterek, ''Biz göreve geldiğimizde işsizlik yüzde 10,3'tü. Şimdi krize rağmen yüzde 12. Biz yere sağlam basıyoruz uçmuyoruz, gerçekler ortada'' dedi. Kişi başına milli gelirin, tekrar 10 bin doları yakalayacağını söyleyen Erdoğan, ihracatı ve turizm gelirlerini de yükselttiklerini bildirdi. Türkiye'de turizmi çeşitlendiklerini, eğitim, kongre, yayla ve kış turizmi de yapıldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, artık her alanda Türkiye'ye turist geldiğini belirtti. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) da Danıştay'ın tasarrufundan çıkarılarak, tüm yargıyı temsil eden yapıya kavuştuğunu kaydeden Erdoğan, ''Zihniyet demokratikleşmeden kurumlar demokratikleşmez. Hakların, özgürlüklerin, demokratik standartların yükseltilmesine evet mi?'' diye sordu. İzmir'in 12 Eylül'de üç bayramı birlikte yaşayacağını dile getiren Erdoğan, 9 Eylülde Ramazan Bayramı ve İzmir'in kurtuluş bayramının yaşanacağını, 12 Eylülde ise demokrasi bayramı olacağını söyledi. İzmir'de eğitim alanında 5 bin 400 derslik yapıldığını kaydeden Başbakan Erdoğan, İzmir'deki üniversitelere verilen destekleri anlattı, ayrıca kentte Katip Çelebi Üniversitesinin de kurulacağını söyledi. Sağlıkta da İzmir'e önemli hizmetler verdiklerini dile getiren Erdoğan, ''İzmir'deki hastanelere, sağlık ocaklarına yaptığımız yatırımların tutarı 600 trilyon. Hastanedeki sıralarda az mı beklediniz?'' dedi. Vatandaşın ilacını dahi alamadığını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, bugün istenen eczaneden hastaların ilaçlarını temin edebildiğini anlattı. ''Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi'' dendiğini hatırlatan Erdoğan, ''Bir sağlıklı nefese devleti feda eder zihniyete geliyoruz'' diye konuştu. Sağlıkta önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Başbakan Erdoğan, ''Bunu hangi iktidar yapmıştır? Biz yaptık biz. Niye? Biz size sevdalıyız, aşığız. Biz milletin içinden geldik Millet istedi diye AK Parti'yi kurduk'' dedi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Sayın Kılıçdaroğlu kahvenin rengini öğrenmiş. Diyor ki 'Kahvenin rengi kahverengi. Fakat bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır. Onun için oyunuzu ona verin.' Değerli dostum, iyi ki kahvenin rengini öğrenmişsin. Yoksa bizim halimiz ne olurdu? Ben de size diyorum ki bakın ananızın ak sütü gibi size helaldir. Bembeyaz bir sayfa açıyoruz. Buna hazır mıyız? Şimdi bu bembeyaz sayfayı açarken 12 Eylül inşallah Türkiye için, İzmir için bir milat olacaktır ve hep beraber 'Evet'e hazırlanıyoruz. Bu demokraside bembeyaz bir sayfa olacaktır. Her 'Evet' demokrasiye, özgürlüğe, hukuka davettir. Biz TBMM olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz sizin yüklediğiniz emanetin hakkını verdik. Şimdi söz sizde, karar sizde. Sevdamız millet, kararımız 'Evet'.'' -HAFİF RAYLI SİSTEM- İzmir'in hafif raylı sistem işini başaramadığı, götüremediği için Ulaştırma Bakanlığını devreye soktuklarını söyleyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Onu da biz yaptık. İşte bu kervan böyle yürüyor. Ama biz ne olursa olsun, her halükarda İzmir ile ilgili raylı sistem konusundaki desteğimizi veriyoruz, vereceğiz. Bir kısmı 29 Ekim'de bitmiş olacak ve 1 katrilyona mal oluyor. Bunun yarısını belediye karşılıyor. Yarısını biz karşılıyoruz, anlatabiliyorum değil mi? Kendileri 'Yapacağız' diye başladılar, ama bu desteği kendilerine verdik.'' Erdoğan miting sonunda, ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısını mitingi izleyenlerle söyledi ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Bir süre parti otobüsünde bekleyen Recep Tayyip Erdoğan, otobüsten çıkışta bir çocuğa elini öptürdü. Mitinge, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katıldı. -MİTİNGDEN NOTLAR- Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de, mitingin yapıldığı Gündoğdu Meydanı'nda görevli partililer tarafından vatandaşlara, üzerinde ''Evet'' baskısı bulunan flamaların yanı sıra şapka, Türk Bayrağı ve su dağıtıldı. Miting alanında 3075 polis görev aldı. Alana girmek isteyenler, polis tarafından tek tek üst aramasından geçirildi. Polis ekipleri, Başbakan Erdoğan kürsüde bulunduğu süre boyunca, havada helikopter, denizdeyse botlarla devriye yaptı. ''Evet'' yazılı pankartlar taşıyan çok sayıda balıkçı teknesi İzmir Körfez'inde bekledi. Sağlık Bakanlığına bağlı gezici sağlık aracı Gündoğdu Meydanı'nda hazır bekledi. Başbakan Erdoğan konuşmasını sık sık keserek, sıcak nedeniyle bayılanlara müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini alana çağırdı. Meydanda kurulan sağlık çadırında sıcaktan etkilenen vatandaşlara müdahale edildi. Mitingin yapıldığı Gündoğdu Meydanı'nda bulunan Demokrat Parti İzmir İl binasına asılan ''İzmir Hayır Diyor'' pankartı da dikkati çekti.