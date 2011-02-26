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Politika

ERDOĞAN'DAN "LİBYA" ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A)

26 Şubat 2011 17:21

-ERDOĞAN'DAN "LİBYA" ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi temel atma töreninde, ''Farklı mülahazalarla, farklı niyetlerle Libya'ya uygulanacak yaptırımlar da zaten zor durumda olan Libya halkının şartlarını daha da ağırlaştıracaktır. Uluslararası kamuoyunu, Libya'ya karşı, petrol kaygısıyla değil, vicdanla, hakla, hukukla, evrensel insani değerlerle yaklaşmaya çağırıyoruz'' dedi. ''Orta Doğu ve Afrika halkları, petrol savaşlarında piyon olarak kullanılmaktan bezmiş'' diyen Erdoğan, ''Esasen bu hissiyatın, bu dışlanmışlığın sonucu olarak, ölmek pahasına sokaklara taşmıştır. Bunu görmemek, buna saygı duymamak, adaletle, hukukla izah edilemez, en önemlisi de vicdanla bağdaşmaz. Çok büyük bir sınavla karşı karşıya olan modern dünyayı, bu sınavda insanlık şıkkını işaretlemeye davet ediyoruz'' diye konuştu.

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