-ERDOĞAN'DAN "HAÇLI SEFERİ" ELEŞTİRİSİ İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin, medeniyetler çatışmasına bir antitez oluşturacağını söylediklerini, ancak birilerinin bunu anlamak istemediğini, anlamamakta ısrar ettiğini belirterek, ''İşte o birileri, bizim tüm uyarılarımıza rağmen, bugün de Libya'ya yönelik operasyonda zihinleri karıştırıyor ve maalesef bakıyorsunuz Haçlı Seferleri gibi son derece münasebetsiz tanımlamalar yapıyor, zihinlerde soru işaretleri oluşturuyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Daha Eşit Bir Dünya İçin Eşitlik Komisyonlarının Rolü'' temalı ''Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması''nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi: ''Biz, Avrupa Birliği üyeliği için her zaman şunu söyledik: Türkiye'nin Birliğe üyeliği, medeniyetler çatışmasına bir antitez oluşturur, 1,5 milyarlık İslam dünyasıyla Batı dünyasını Türkiye köprü olmak suretiyle birleştirir ve uluslararası terörle ilgili büyük engelleri aşarız. Türkiye'nin üyeliği, Doğu ile Batı'nın birbirini daha iyi anlamasını sağlar. Türkiye'nin üyeliği, bölgeler, inançlar, kültürler arasındaki ön yargıları giderir. Ama birileri bunu anlamak istemedi, anlamamakta ısrar etti. İşte o birileri, bizim tüm uyarılarımıza rağmen, bugün de Libya'ya yönelik operasyonda zihinleri karıştırıyor ve maalesef bakıyorsunuz Haçlı Seferleri gibi son derece münasebetsiz tanımlamalar yapıyor, zihinlerde soru işaretleri oluşturuyor. Bütün bu yaşanan süreç, Türkiye'nin haklılığını ortaya çıkarmıştır.'' -"BATILI DOSTLARA"A TAVSİYE- Erdoğan, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden itibaren değişimi, insan haklarını, evrensel değerleri kendisine bir hedef olarak aldığını ve bu hedeflere ulaşmak yolunda önemli mesafe katettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, bu toplantı vesilesiyle Batılı dostlara, Doğu'ya ve Güney'e bakış açılarını tekrar gözden geçirme tavsiyesinde bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Batılı dostlarımıza artık doğu ve güneye baktıklarında aç ve açık çocukları, acı çeken anneleri, şiddet gören kadınları, yoksulluğu görmelerini tavsiye ediyorum. Buralara baktıklarında sadece petrol, sadece altın madenleri, yer altı zenginlikleri görenlerin, artık biraz da vicdan gözlüğüyle bu coğrafyalara bakmalarını diliyorum. Tüyler ürpertici, dehşete düşürücü, medeniyetler arası çatışmayı körükleyici kavramları telaffuz edenlerin ya da zihinlerde bu çağrışımı oluşturanların kendi vicdan muhasebelerini derhal yapmalarını arzu ederim.'' -21. YÜZYIL'DA DA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR- Erdoğan, 20'nci yüzyılın, her alanda çok büyük değişimlerin yaşandığı bir yüzyıl olduğunu, iki büyük Dünya Savaşı'na şahitlik ettiği gibi, uluslararası ilişkilerden insan haklarına, bilim ve teknolojiden sanata, siyasetten toplumsal yaşama kadar hemen her alanda baş döndürücü bir değişime de şahit olduğunu anlattı. Başbakan Erdoğan, duvarların yıkılmasının ve iki kutuplu dünyanın sona ermesinin, 20'nci yüzyılın hemen sonlarında, ''tarihin sonu'' olarak nitelendirildiğini anımsattı. Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün ise 21'inci yüzyılın hemen başında, tarihin sona ermediğini, değişimin aynı hızda devam ettiğini görüyor, bir kez daha tarihin dönüşümüne tanıklık ediyoruz'' diye konuştu. Herkesin bildiğini burada bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüğünü vurgulayan Erdoğan, 20'nci yüzyılda dünya çok hızlı şekilde değişirken, hiç değişmeyen, statik kalan, değişime direnen sorunlar ve bölgeler olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Ne acıdır ki Berlin Duvarı'nın yıkılması, 'tarihin sonu' tezine delil olarak sunulurken, farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde inşa edilen daha büyük duvarlar dikkatlerden kaçtı ya da kaçırıldı'' dedi. -''BİR TEZATLAR ÇAĞINI YAŞIYORUZ. HER ANLAMDA UÇLARA ŞAHİT OLUYORUZ''- İki kutuplu dünyanın sona ermesiyle, savaşların ve silahlanmanın da sona ereceği tezi savunulurken, yeni savaşlar, yeni çatışmalar, müdahaleler ve işgallerin, bazı şeylerin hiç değişmediğini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ''Değişime, bazı sorunlar da direndi aslında. Demokrasi, insan hakları, eşitlik, hukuk, en önemlisi de refah yeryüzüne eşit ve adil şekilde dağılmadı. Sermaye küreselleşirken, haklar küreselleşmedi. Bir tezatlar çağını yaşıyoruz aslında. Her anlamda uçlara şahit oluyoruz. İlginçtir ki geçmişten farklı olarak, iletişim teknolojileri sayesinde zıt kutupların birbirinden haberdar olduğu, uçların birbirini izlediği bir süreçten geçiyoruz. Evet Batı'da, evi, birkaç arabası, sosyal güvencesi, yüksek maaşı olan, her hafta sonu hipermarketlerden sepetlerini tıka basa dolduran bir tüketici profili varken, Doğu'da, insanların kuyudan su çekip, sıcak suyu çorba niyetine çocuklarına sundukları bir yoksulluk manzarası var. Kuzey'de, bilgisayar, televizyon, telefon, hayatın vazgeçilmezleri arasına girerken, Güney'de, hayatında bir kez olsun 'Alo' dememiş milyonlarca insan var. Dünyanın bir kısmında, çocuklarının, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik haklarını güvence altına alan bireyler varken, diğer bir kısmında, yarın ne olacağını bilemeyen, yaşam savaşı veren, çocuklarının hayatından şüphe eden hatırı sayılır bir kesim var. Bu çarpıklık, bu tezat, farklı dünyalar arasındaki bu uçurum, hiç şüphesiz en fazla kadınları etkiliyor. Gelir dağılımındaki, refahtaki, hak dağılımındaki eşitsizlik, en fazla kadınları hedef alıyor. Dünyanın her yerinde kadınlar, savaşın, terörün, törenin, istismarın, tacizlerin, şiddetin doğrudan mağduru oluyorlar. Yoksulluk, eğitimsizlik, çarpık kentleşme, göç, herkesten önce kadın ruhunu tahrip ediyor. Çocukları kucaklarında katledilen, bebekleri mama bulamayan, eşlerini gözlerinin önünde kaybeden kadınlar, sadece biricik varlıklarını değil, aynı zamanda geleceklerini kaybediyorlar.''